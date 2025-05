Microsoft continua a investire sull’integrazione intelligente nell’esperienza gaming, e lo fa con un assistente pensato su misura per i videogiocatori più esigenti; si chiama Copilot fo Gaming ed è la nuova funzionalità recentemente annunciata da Xbox che ora diventa disponibile per il test in versione Beta all’interno dell’app Xbox per dispositivi mobili, Android e iOS, seppur al momento solo in alcuni mercati.

Un progetto ambizioso che prende forma da un’idea semplice ma potente, offrire ai giocatori un supporto attivo, dinamico e contestuale, capace di rispondere in tempo reale a domande, curiosità, problemi di gioco o dubbi sull’account, senza mai interrompere l’esperienza di gioco vera e propria; il tutto, ovviamente, sfruttando le potenzialità dell’IA generativa e di Bing, per creare un vero e proprio assistente digitale al servizio dei gamer.

L’assistente Xbox Copilot for Gaming disponibile in Beta

A differenza di altre soluzioni, Copilot for Gaming non vive all’interno della console ma prende forma su un secondo schermo, ossia su smartphone o tablet dove è installata la versione Beta dell’app Xbox; l’approccio è quindi quello del compagno di gioco intelligente, che assiste l’utente mentre è immerso nella propria sessione di gioco, pronto a rispondere con suggerimenti mirati, guide, link e consigli personalizzati.

Copilot for Gaming è in grado di:

riconoscere il gioco attualmente in esecuzione , fornendo risposte contestuali (per esempio come sconfiggere un boss specifico o dove trovare certi materiali)

, fornendo risposte contestuali (per esempio come sconfiggere un boss specifico o dove trovare certi materiali) accedere alle informazioni sul profilo Xbox dell’utente , come punteggi, obbiettivi e stato degli abbonamenti

, come punteggi, obbiettivi e stato degli abbonamenti consigliare nuovi giochi da provare in base ai gusti o all’esperienza passata

da provare in base ai gusti o all’esperienza passata fornire dati aggiornati o collegamenti utili, sfruttando le fonti pubbliche del web tramite il motore di ricerca Bing

Il tutto, ovviamente, avviene tramite input vocali o testuali, con un’interfaccia conversazionale semplice e intuitiva; è proprio questo il punto di forza della nuova funzione, essere utile senza essere invadente, integrandosi in modo trasparente nel flusso di gioco.

Una delle caratteristiche più interessanti di Copilot for Gaming è la sua capacità di adattarsi ai gusti e alle abitudini del giocatore, attingendo dalla cronologia dei giochi, dai risultati ottenuti e dalle preferenze espresse; in altre parole, non è solo un assistente generico, ma un vero profilo intelligente che cresce e si evolve man mano che viene utilizzato.

Si tratta insomma di uno strumento che può rivelarsi utile sia per i neofiti che per i gamer più incalliti, e che impara a conoscere l’utente per consigliarlo e supportarlo.

Copilot for Gaming è attualmente disponibile in versione beta nell’app Xbox mobile, ma solo per i giocatori maggiorenni di alcune regioni (trovate qui l’elenco completo), Italia esclusa per il momento. Con il passare del tempo il feedback degli utenti sarà determinante per affinare e migliorare le funzionalità, anche e soprattutto in vista di un espansione della disponibilità (Microsoft ha inoltre già anticipato che il rollout verrà esteso in futuro anche alla Game Bar su Windows e ad altri dispositivi).

L’arrivo di Copilot for Gaming in versione Beta rappresenta un importante punto di svolta per l’ecosistema Xbox, non si tratta infatti solo di un’ulteriore funzione smart, ma di un primo accesso concreto verso una nuova modalità di interazione con i videogiochi, dove l’intelligenza artificiale non è più solo un supporto tecnico, ma un vero alleato strategico nel percorso del giocatore.