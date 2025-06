Microsoft continua a puntare forte su Copilot e lo fa con una nuova evoluzione dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale, ovvero Copilot Vision, già disponibile per Windows negli Stati Uniti dopo un’iniziale fase di test. Si tratta di una novità che segna un ulteriore passo in avanti nel tentativo, ormai sempre più tangibile, di trasformare Copilot in un vero e proprio compagno di lavoro e di vita digitale, capace di interagire con l’utente in maniera sempre più profonda e contestuale.

Un secondo paio di occhi sul desktop grazie a Copilot Vision

Il concetto alla base di Copilot Vision è semplice, vedere ciò che vede l’utente, agire in tempo reale e supportarlo attivamente durante le attività quotidiane; in pratica si tratta di una funzionalità che, se attivata, consente a Copilot di accedere al contenuto visivo delle app e finestre che sono in utilizzo (ovviamente con il consenso dell’utente) per offrire suggerimenti, spiegazioni o risposte pertinenti al contesto. Un po’ come avere un collega esperto vicino, pronto a intervenire quando serve.

Questa funzione si rivela particolarmente utile in scenari in cui si ha bisogno di collegare informazioni tra più applicazioni, comprendere passaggi complessi, o semplicemente non perdere il filo durante il multitasking; ed è proprio qui che entra in gioco la navigazione tra app multiple, ora Copilot può affiancare l’utente mentre lavora con due app in contemporanea, aiutandolo a unire i punti tra i vari contenuti visualizzati.

Una delle funzionalità più interessanti di questa nuova versione è sicuramente Highlights, si tratta di una funzione che consente, in modo molto diretto, di chiedere a Copilot di mostrare come fare una determinata operazione, lo strumento non solo spiegherà i passaggi, ma evidenzierà visivamente all’interno delle app cosa cliccare e dove andare; un approccio pratico e immediato che può rivelarsi fondamentale per gli utenti meno esperti o per chi ha semplicemente bisogno di una guida rapida su strumenti poco familiari.

Ma Copilot Vision non si limita al solo ambito lavorativo, può aiutare l’utente anche mentre gioca, durante l’editing di una foto (suggerendo per esempio come migliorare la luce) o nella pianificazione di un viaggio (analizzando l’itinerario o aiutando con la lista dei bagagli).

Attivare la funzione è semplice, basta aprire l’app Copilot per Windows, cliccare sull’icona degli occhiali nel compositore, selezionare la finestra o l’app da condividere e iniziare a interagire; in ogni momento si può disattivare la condivisione cliccando su Stop o sulla X; tutto ovviamente rimane sotto il pieno controllo dell’utente.

Al momento, come anticipato in apertura, Copilot Vision è disponibile negli Stati Uniti per Windows 10 e Windows 11, ma anche tramite l’app mobile per iOS e Android, in maniera completamente gratuita; Microsoft ha già assicurato una futura espansione della funzionalità anche in altri mercati nel prossimo futuro, seppur senza fornire tempistiche precise.

Copilot Vision per Windows è parte integrante di Copilot Labs, l’ambiente sperimentale in cui Microsoft continua a testare e migliorare l’esperienza dell’IA; con l’introduzione della ricerca approfondita e della ricerca file direttamente dall’app Copilot per Windows, l’assistente diventa sempre più completo e utile anche per le attività quotidiane.

Copilot non vuole essere più solo uno strumento, ma un alleato proattivo che comprende obbiettivi, anticipa necessità e offre supporto contestuale e intelligente; non ci resta che attendere per scoprire quando sarà disponibile anche da noi.