Se state cercando un notebook “equilibrato”, che possa fare tutto o quasi (senza pretese assurde), ma ancora non avete trovato l’offerta che fa per voi, oggi vogliamo segnalarvi un portatile su Amazon targato Lenovo che potrebbe fare al caso vostro.

Si tratta di Lenovo LOQ Essential, una soluzione etichettata come notebook da gaming ma che, guardando alla scheda tecnica, potrebbe essere definito un tuttofare con la possibilità di cimentarsi anche su qualche gioco a risoluzione Full-HD.

Caratterizzato da un prezzo di listino comunque non troppo elevato, in queste ore è disponibile su Amazon a 799 euro, una cifra che riteniamo giusta per un notebook con le caratteristiche che ora vedremo.

Lenovo LOQ Essential con GeForce RTX 4050 in offerta su Amazon

Segnalandovi subito che si tratta di un’offerta a scadenza, quindi se vi interessa non perdete tempo, il notebook Lenovo cerca di essere competitivo su tutti i fronti, senza esagerazioni e senza tutti quei fronzoli che solitamente ritroviamo sui modelli più costosi.

A questo prezzo possiamo mettere le mani su un notebook da 15,6″ con un pannello Full-HD di tipo IPS e un refresh sino a 144 hertz che, almeno in alcune occasioni, potremo sfruttare con la GPU in dotazione, una NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB.

Basata su architettura Ada Lovelace, questo chip garantisce prestazioni discrete nel gaming a 1080P su medio-alto, sfruttando tra le altre cose le tecnologie proprietarie come il DLSS con Frame Generation.

Questa scheda video è abbinata a un processore Intel Core 12a gen, non recentissimo quindi, ma in grado di gestire la scheda NVIDIA visto che si tratta di un Core i5-12450HX, un octa-core con TDP nominale a 45 watt e Boost a 4,4 GHz.

Il resto della configurazione prevede 16 GB di RAM DDR5, un veloce SSD PCI-E 4.0 da 512 GB e una buona dotazione di porte che non si fa mancare USB-A, USB-C, HDMI 2.1, LAN e jack audio. Non mancano poi altri “dettagli” importanti come la tastiera retroilluminata, sistema di dissipazione avanzato Hyperchamber e connettività WiFi 6.

Lenovo LOQ Essential è un sistema Windows 11, ha uno spessore di 19,99 mm e pesa circa 1,7 Kg ; in questa variante arriva con una batteria da 57 WHr e colorazione Luna Grey, senza dimenticare la suite software di supporto Lenovo.

