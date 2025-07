Dopo lunghe attese alimentate dal misterioso nome in codice Project Defiant, Sony ha finalmente svelato il suo primo fight stick ufficiale per PS5, chiamato PlayStation FlexStrike; una periferica pensata espressamente per gli appassionati di titoli picchiaduro che promette di unire ergonomia, personalizzazione, compatibilità multipiattaforma e solidità costruttiva in un prodotto curato nei minimi dettagli.

Come prevedibile l’annuncio non è passato inosservato, soprattutto perché segna un debutto importante, è la prima volta che la casa nipponica presenta un arcade stick proprietario sotto il marchio PlayStation, inserendosi in un segmento da sempre dominato da prodotti terzi.

PlayStation FlexStrike è il nuovo controller arcade per professionisti

PlayStation FlexStrike nasce per soddisfare le esigenze dei giocatori più competitivi, non è un caso che Sony abbia scelto l’Evo 2025 di Las Vegas (atteso agli inizi di agosto), il più importante torneo mondiale dedicato ai giochi di combattimento, per mostrare la prima demo pubblica del dispositivo, sebbene la versione presente all’evento, come chiarito dalla stessa azienda, potrebbe non rappresentare il design finale.

Già dalle prime immagini e dalle prime specifiche condivise però, possiamo farci un’idea piuttosto chiara del suo potenziale, a partire dalle opzioni di personalizzazione, uno dei tratti distintivi del prodotto: lo stick principale per esempio, può essere configurato a piacimento con tre diversi inserti che modificano la risposta direzionale (circolare, a quattro o otto direzioni) per adattarsi allo stile di gioco di ogni utente con una precisione tattile che si preannuncia eccellente.

In linea con quanto visto sul DualSense Edge, anche il FlexStrike punta forte su una componentistica premium, i pulsanti sono meccanici, pensati per garantire una risposta rapida e un feedback chiaro durante le combo più complesse, mentre la batteria integrata consente di giocare senza cavi grazie al dongle wireless incluso.

Quest’ultimo inoltre, supporta la connessione simultanea di più dispositivi, tra cui un secondo FlexStrike e le periferiche audio del brand, dettaglio che farà sicuramente piacere a chi ha costruito il proprio ecosistema gaming intorno a PlayStation.

Interessante anche l’implementazione dei controlli, il FlexStrike include tutti i comandi del DualSense, compreso il touchpad, e offre un selettore fisico che consente di modificare la funzione del joystick principale trasformandolo in una levetta analogica sinistra, destra o in una semplice croce direzionale a seconda delle preferenze.

Per chi desidera il massimo comfort durante le fasi di navigazione nei menù è anche possibile collegare un secondo DualSense, così da separare la fase di configurazione da quella di gioco vero e proprio; inutile dire che si tratta di una scelta pensata soprattutto per i tornei, in cui l’immediatezza nell’accesso alle impostazioni è fondamentale.

Il nuovo fight stick di Sony non si limita alla PS5, è infatti pienamente compatibile con PC, sia in modalità wireless (tramite il dongle già citato) sia in modalità cablata via USB-C; un dettaglio che amplia enormemente il bacino di utenza e che sottolinea, ancora una volta, l’apertura di Sony verso il mondo PC gaming, ormai sempre più centrale nella sua strategia.

Ma non finisce qui, all’interno della confezione, stando al video dimostrativo, potrebbe esserci anche una custodia rigida pensata per il trasporto, indossabile come uno zaino; un’aggiunta tutt’altro che secondaria per chi frequenta eventi competitivi o semplicemente vuole portare con sé il proprio fight stick a casa di amici, già pronto e configurato.

Al momento Sony non ha comunicato il prezzo ufficiale né la data di lancio, ma ha confermato che la commercializzazione del FlexStrike è prevista nel corso del 2026; è probabile che maggiori dettagli vengano condivisi proprio in occasione dell’Evo 2025, anche se come detto il dispositivo esposto non sarà necessariamente quello definitivo.

Gli utenti più esigenti dovranno quindi attendere ancora un po’ ma, se le promesse verranno mantenute, FlexStrike potrebbe diventare un punto di riferimento non solo per i fan di Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat e simili, ma per chiunque cerchi un controller arcade professionale, versatile e perfettamente integrato nell’ecosistema PlayStation.