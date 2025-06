Il mondo del gaming portatile sta per accogliere due nuovi protagonisti che promettono di ridefinire l’esperienza di gioco in mobilità. ASUS ROG e Microsoft hanno unito le forze per presentare ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, dispositivi che rappresentano una fusione innovativa tra l’hardware di qualità ASUS e l’ecosistema Xbox. Questi handheld, attesi per la fine del 2025, puntano a offrire un accesso semplificato alla libreria aggregata di titoli Xbox e PC in un formato completamente portatile.

Specifiche tecniche e differenze tra i modelli

Le due varianti si distinguono principalmente per potenza computazionale e capacità di archiviazione. Il modello base ROG Xbox Ally integra un processore AMD Ryzen Z2 A, accompagnato da 16GB di memoria LPDDR5X-6400 e un SSD M.2 2280 da 512GB facilmente aggiornabile. La versione più performante, ROG Xbox Ally X, monta invece il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme con 24GB di RAM LPDDR5X-8000 e 1TB di spazio di archiviazione.

Entrambi i dispositivi condividono un display IPS FHD da 7 pollici con risoluzione 1080p, luminosità di 500 nits e refresh rate a 120Hz con supporto FreeSync Premium. Il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass Victus con trattamento anti-riflesso DXC, garantendo visibilità ottimale anche in condizioni di illuminazione intensa.

Le dimensioni rimangono identiche per entrambi i modelli (290,8 x 121,5 x 50,7 mm), mentre il peso varia leggermente: 670 grammi per la versione standard e 715 grammi per la X. La differenza di peso è principalmente dovuta alla batteria più capiente della versione X (80Wh contro i 60Wh del modello base).

Controlli e connettività avanzata

L’ergonomia rappresenta un aspetto centrale del progetto, con impugnature sagomate ispirate ai controller wireless Xbox per garantire comfort durante sessioni di gioco prolungate. Il layout dei controlli include pulsanti ABXY, D-pad, grilletti analogici Hall Effect (con grilletti a impulso nella versione X), paraurti, pulsante Xbox dedicato e due stick analogici a grandezza naturale con feedback tattile HD.

La dotazione di controlli si completa con due pulsanti posteriori assegnabili, pulsanti per visualizzazione, menu, centro comandi e libreria, oltre a un IMU a 6 assi per il rilevamento del movimento. Questa configurazione permette di replicare fedelmente l’esperienza dei controller Xbox tradizionali in formato portatile.

Per quanto riguarda la connettività, il modello base offre due porte USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort 2.1 e Power Delivery 3.0, mentre la versione X integra una porta USB4 Type-C compatibile Thunderbolt 4 e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. Entrambi includono lettore di schede microSD UHS-II, jack audio combo da 3,5mm, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.4.

ROG Xbox Ally vs ROG Xbox Ally X: caratteristiche tecniche a confronto

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Sistema Operativo Windows 11 Home Windows 11 Home Comfort e input Impugnature sagomate ispirate ai controller Xbox Wireless offrono comfort per tutto il giorno. Pulsanti ABXY / D-pad / Trigger analogici L & R con effetto Hall / Pulsanti L & R bumper / Pulsante Xbox / Pulsante Visualizza / Pulsante Menu / Pulsante Command Center / Pulsante Libreria / 2x pulsanti posteriori assegnabili / 2x stick analogici a grandezza naturale / Feedback aptico HD / IMU a 6 assi Impugnature sagomate ispirate ai controller Xbox Wireless offrono comfort per tutto il giorno, con trigger a impulso per un controllo migliorato. Pulsanti ABXY / D-pad / Trigger a impulso L & R / Pulsanti L & R bumper / Pulsante Xbox / Pulsante Visualizza / Pulsante Menu / Pulsante Command Center / Pulsante Libreria / 2x pulsanti posteriori assegnabili / 2x stick analogici a grandezza naturale / Feedback aptico HD / IMU a 6 assi Processore AMD Ryzen™ Z2 A Processor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme Processor Memoria 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Archiviazione SSD M.2 2280 da 512GB (facile da aggiornare) SSD M.2 2280 da 1TB (facile da aggiornare) Schermo 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9 Frequenza di aggiornamento 120Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Riflesso 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9 Frequenza di aggiornamento 120Hz FreeSync Premium Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Riflesso Porte I/O 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lettore microSD UHS-II (supporta SD, SDXC e SDHC) 1x jack audio combo da 3,5mm 1x USB4 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0, compatibile Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort™ 2.1 / Power Delivery 3.0 1x lettore microSD UHS-II (supporta SD, SDXC e SDHC; UHS-I con modalità DDR200) 1x jack audio combo da 3,5mm Rete e Comunicazione Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (2 x 2) + Bluetooth 5.4 Dimensioni 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 670g 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 715g Batteria 60Wh 80Wh Incluso nella confezione ROG Xbox Ally Caricatore da 65W Supporto ROG Xbox Ally X Caricatore da 65W Supporto

Ecosistema software e compatibilità

Il sistema operativo si basa su Windows 11 Home ottimizzato specificamente per l’esperienza gaming mobile, con un’interfaccia Xbox a schermo intero all’avvio che minimizza le attività in background per massimizzare le prestazioni di gioco. L’integrazione con Xbox Play Anywhere consente l’accesso ai titoli già posseduti, mentre il supporto al cloud gaming permette lo streaming dei giochi tramite Xbox Game Pass.

La versatilità del sistema Windows consente l’accesso a store multipli come Battle.net, Steam e Epic Games Store, oltre all’installazione di applicazioni terze parti come Discord. La suite Armoury Crate di ASUS si integra con la Game Bar di Microsoft, includendo il Gaming Copilot per un’esperienza utente ottimizzata. Al lancio, i dispositivi saranno accompagnati da una versione nativa di Roblox e un periodo di prova gratuito per Xbox Game Pass destinato ai nuovi utenti.

Siamo forse al punto di svolta per le Handheld? Lo scopriremo presto, indubbiamente si tratta di una mossa necessaria per smettere di vedere semplicemente Windows incastonato in un dispositivo portatile.