GTA VI potrebbe girare a 60 fps solo su PlayStation 5 Pro. Questo è quanto lasciato intendere da un leaker in queste ore, che aggiunge come questa possibilità derivi da un accordo di collaborazione tra Rockstar Games e Sony.

GTA VI a 60 fps su PS5 Pro in collaborazione con Sony

Il leaker Detective Seeds ha citato un presunto ingegnere PlayStation e ha dichiarato che Sony e Rockstar sono al lavoro per avere i 60 fps su GTA 6 per PlayStation 5 Pro. Secondo quanto riferito, la collaborazione farebbe parte di un accordo di marketing con Rockstar Games. A quanto sembra, attualmente GTA 6 propone diverse impostazioni grafiche, tutte in grado di raggiungere i 60 fps su PS5 Pro.

Secondo la fonte, la stessa del leak di Oblivion Remastered, gli ingegneri stanno collaborando all’ottimizzazione grazie alle nuove tecnologie che dovrebbero essere lanciate entro maggio 2026. Entro quel mese è infatti previsto un importante aggiornamento delle prestazioni per la console, che mira a portare i vantaggi tecnici di FSR 4 su PlayStation 5 Pro.

E per le altre console? Per il momento non ci sono riferimenti a PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, con le prime due probabilmente appaiate. È possibile che la software house possa riuscire a offrire diverse modalità grafiche anche per queste, in particolare per PlayStation 5 e Series X, ma con risoluzioni inferiori o minore fluidità generale: purtroppo non ci sono anticipazioni in tal senso, ma confidiamo che il rinvio possa giovare alle ottimizzazioni.

La collaborazione tra Sony PlayStation e Rockstar Games potrebbe portare all’uscita di diversi bundle console + gioco, naturalmente in arrivo in concomitanza con l’uscita dell’attesissimo titolo. L’accordo non sarebbe però limitato al solo GTA 6, ma si amplierebbe ad altri titoli Rockstar che usciranno nel prossimo futuro (upgrade next gen di Red Dead Redemption 2?). Naturalmente il tutto è da prendere con le pinze, vista l’altalenante affidabilità del leaker.

Vi ricordiamo che GTA VI sarebbe dovuto uscire nell’autunno 2025, ma all’inizio di maggio è arrivata la notizia che i videogiocatori temevano: il titolo è stato rinviato e uscirà il 26 maggio 2026.