Nel commentare i risultati finanziari del terzo trimestre 2025, risultati che hanno ampiamente superato le aspettative di Wall Street con un incremento del fatturato del 10% su base annua, il CEO di Apple Tim Cook ha ribadito con forza le ambizioni dell’azienda nel settore dell’intelligenza artificiale, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire.

Non si è trattato di una semplice dichiarazione di intenti, ma di un vero e proprio segnale strategico rafforzato da due elementi chiave: aumento degli investimenti e apertura a nuove acquisizioni mirate.

Apple ha intenzione di investire significativamente nell’intelligenza artificiale

Nel corso di un’intervista rilasciata alla CNBC, Tim Cook è stato piuttosto esplicito nel sottolineare l’attuale direzione dell’azienda nei confronti dell’intelligenza artificiale:

Stiamo aumentando significativamente i nostri investimenti. La stiamo integrando nei nostri dispositivi, nelle nostre piattaforme e in tutta l’azienda.

Una dichiarazione che conferma come Apple non consideri l’IA solo una funzione da aggiungere qua e là nei propri prodotti, ma piuttosto una tecnologia fondativa, capace di trasformare radicalmente l’esperienza d’uso dell’intero ecosistema.

Del resto, lo stesso Cook ha definito l’intelligenza artificiale come una delle tecnologie più profonde della nostra epoca, una direzione che risuona come una presa di posizione chiara rispetto al ruolo che Apple intende giocare in uno scenario in continua evoluzione.

Oltre all’incremento degli investimenti, il CEO ha confermato che Apple ha già acquisito circa sette aziende nel corso del 2025, pur precisando che nessuna di esse ha avuto un valore particolarmente elevato dal punto di vista finanziario; tuttavia, è lo scopo di queste operazioni a contare, si tratta infatti di acquisizioni mirate, pensate per rafforzare competenze e accelerare la roadmap interna, soprattutto nel campo dell’intelligenza artificiale.

Cook ha inoltre dichiarato che l’azienda è aperta a fusioni e acquisizioni che accelerino la tabella di marcia, un’affermazione che suona come un invito (o un avvertimento) a tenere d’occhio le future mosse strategiche dell’azienda: Apple potrebbe essere pronta a espandere in modo deciso il proprio perimetro tecnologico, sfruttando acquisizioni per colmare eventuali lacune e posizionarsi meglio nella corsa all’intelligenza artificiale.

Nonostante il lancio di Apple Intelligence lo scorso anno e l’integrazione di nuove funzionalità basate sull’IA in iOS 26, il pensiero generale nel settore tech è chiaro, Apple è ancora indietro rispetto a concorrenti come OpenAI, Google e Microsoft.

A rendere ancora più evidente questa distanza sono le recenti defezioni nel team dedicato ai modelli di base, con un nuovo ingegnere passato proprio questa settimana alla divisione superintelligenza di Meta; si tratta della quarta uscita significativa nel giro di pochi mesi, un campanello d’allarme che segnala possibili difficoltà interne nel trattenere talenti chiave nel settore IA.

Oltre a tutto ciò, continuano a farsi sentire i ritardi nello sviluppo delle funzionalità IA di Siri, considerata ancora troppo limitata rispetto alle controparti offerte dalla concorrenza.

Alla luce di quanto emerso, è chiaro che Apple non intende restare spettatrice nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, anzi, vuole recuperare terreno e farlo rapidamente; l’aumento degli investimenti, la ricerca attiva di nuove acquisizioni e la visione strategica delineata da Tim Cook puntano tutte verso un’unica direzione, trasformare l’intelligenza artificiale in un asset nativo e pervasivo dell’ecosistema Apple.

I prossimi passi saranno cruciali per capire se Cupertino riuscirà davvero a colmare il gap che la separa dai leader del settore o se, nonostante le risorse a disposizione, continuerà a inseguire.