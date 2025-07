Quando la passione per la tecnologia incontra l’artigianato elettronico possono nascere progetti davvero straordinari, è il caso del pico-mac-nano, una replica in miniatura perfettamente funzionante del Macintosh originale, alta appena 62 mm, praticamente meno di un floppy disk; un gioiellino per appassionati, nostalgici e collezionisti, che però ha attirato l’attenzione di Apple stessa.

Il pico-mac-nano è un piccolo Mac perfettamente funzionante

Il progetto porta la firma di Nick Gillard, maker e sviluppatore che ha saputo trasformare un Raspberry Pi Pico in una fedele ricostruzione del primo Macintosh compatto, non si tratta soltanto di un modello statico, il pico-mac-nano funziona davvero, eseguendo una versione del System Software Apple e supportando mouse via USB-C, proprio come un piccolo terminale operativo.

Nonostante le dimensioni ridottissime la cura nei dettagli è maniacale, dall’involucro in stile retrò beige alla riproduzione dell’interfaccia classica, passando per l’edizione da collezione con confezione ispirata al celebre stile Picasso di Apple degli anni ’80.

Un progetto così ben fatto e così visibilmente ispirato a un prodotto iconico Apple non poteva passare inosservato a Cupertino, e infatti è arrivata puntuale la richiesta di cessare la vendita dei modelli assemblati, con tanto di contatto diretto da parte del Trademark and Copyright Group dell’azienda.

La sorpresa però, è che Apple ha scelto una linea inaspettatamente cordiale, nella dichiarazione pubblica diffusa da Gillard si legge che l’azienda ha riconosciuto la passione e l’ammirazione del creatore per il Macintosh originale, pur mantenendo il diritto legale di tutelare i propri marchi.

Avrebbero potuto chiedere la rimozione totale del progetto open source da GitHub, ma per ora chiedono solo di fermare la vendita dei modelli già assemblati. Chiunque potrà comunque costruirsene uno in proprio.

Nonostante il richiamo di Apple, al momento il pico-mac-nano può essere ancora ordinato online, sia nella versione standard (circa 58 sterline, ovvero 78 dollari) che in quella da collezione (79,50 sterline, circa 107 dollari); Gillard precisa inoltre che tutti gli ordini effettuati finora saranno comunque evasi, e che al momento continua a spedire circa 40 unità al giorno.

Al netto dell’incognita legale sul futuro del progetto, l’interesse della community è stato enorme, quasi 400 unità già spedite e una lunga fila di appassionati in attesa di ricevere la propria mini macchina del tempo.

Più che un prodotto commerciale o un clone, il pico-mac-nano è un omaggio affettuoso a una pietra miliare della storia dell’informatica, un oggetto nato per passione e diffuso in un circuito di nicchia, ma che dimostra ancora una volta quanto sia vivo il legame tra il mondo maker e i grandi miti tecnologici del passato.

Chi dunque fosse interessato all’acquisto farebbe bene ad affrettarsi, Apple, seppur in maniera gentile, ha bussato alla porta e la pazienza delle grandi aziende non è infinita.