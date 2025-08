In occasione della presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre fiscale del 2025, Apple ha confermato ancora una volta la sua capacità di superare le aspettative degli analisti, registrando dati positivi sia sul fronte del fatturato complessivo che per quanto riguarda le singole voci strategiche, tra cui ovviamente l’iPhone.

Ma al di là dei numeri, la vera notizia della giornata arriva direttamente dalla voce del CEO Tim Cook, che ha annunciato, senza troppa enfasi, un traguardo decisamente ragguardevole: Apple ha appena superato la soglia dei 3 miliardi di iPhone spediti dal lancio del primo modello nel 2007.

Nuovo traguardo per Apple, tre miliardi di iPhone in 18 anni

Per rendere l’idea della portata di questo annuncio, basti pensare che il primo miliardo di unità era stato raggiunto a luglio 2016, nove anni dopo l’arrivo del primissimo iPhone; un traguardo che all’epoca Tim Cook definì senza mezzi termini uno dei più importanti e rivoluzionari nella storia della tecnologia.

Il secondo miliardo, anche se mai annunciato ufficialmente, è stato stimato dagli analisti intorno a settembre 2021, in un contesto in cui Apple aveva già da tempo smesso di comunicare pubblicamente i volumi di vendita dei singoli dispositivi (decisione presa nel 2028 perché il numero di unità vendute in un trimestre non rappresenta fedelmente lo stato del business).

Ora, nel 2025, arriva la conferma del traguardo simbolico dei tre miliardi, una cifra che sintetizza in maniera cristallina la rilevanza globale dell’iPhone non solo come prodotto tecnologico, ma come fenomeno culturale ed economico.

A differenza del miliardo di unità festeggiato nel 2016 con una comunicazione orchestrata nei minimi dettagli, questa volta Tim Cook ha scelto un approccio decisamente più sobrio, limitandosi a menzionare il traguardo nel corso dell’intervento introduttivo alla conference call con gli analisti; nessuna fanfara, nessun comunicato stampa dedicato, nessuna celebrazione social, solo una frase inserita nel flusso dei risultati finanziari:

Abbiamo recentemente raggiunto un traguardo significativo. Abbiamo spedito il tremiliardesimo iPhone dal suo lancio nel 2007.

Una dichiarazione che potrebbe apparire quasi accessoria, se non fosse per il peso simbolico e commerciale di un simile numero, perché se è vero che l’iPhone rappresenta da sempre il cuore pulsante del business di Apple, è altrettanto vero che raggiungere i tre miliardi di unità spedite significa, nella pratica, aver inciso in modo permanente sull’evoluzione della comunicazione personale e della tecnologia consumer.

Tre miliardi di iPhone rappresentano più di una semplice quantità, sono tre miliardi di dispositivi che hanno plasmato il modo in cui fotografiamo, comunichiamo, lavoriamo, ci orientiamo, ascoltiamo musica, consumiamo contenuti, effettuiamo pagamenti e perfino ci rapportiamo con la salute e il benessere.

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, soprattutto in mercati emergenti e su fasce di prezzo più basse, l’iPhone continua a rappresentare una macchina da profitto perfettamente oliata, capace di generare ricavi da record anno dopo anno, grazie anche all’integrazione sempre più spinta con i servizi e l’ecosistema Apple nel suo complesso.

Difficile dire al momento se e quando Apple raggiungerà il quarto miliardo, ma è chiaro che, per quanto il mercato degli smartphone sembri aver toccato una fase di maturità, l’iPhone continuerà a rappresentare uno dei pilastri centrali del mondo tech per gli anni a venire.

In attesa delle prossime rivoluzioni hardware (magari del tanto vociferato iPhone pieghevole o del passaggio totale all’IA generativa on device), Cupertino può legittimamente festeggiare, anche in silenzio, un traguardo che solo poche altre aziende possono sognare di raggiungere.