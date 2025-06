In vista del lancio di nuovi dispositivi Amazfit, previsto per il mese di giugno, Zepp Health cambia le proprie politiche relative agli aggiornamenti degli smartphone Amazfit già in commercio e quelli che saranno in vendita nelle prossime settimane. Negli ultimi anni abbiamo visto come il produttore sia costantemente impegnato nel rilasciare aggiornamenti di sicurezza per i propri dispositivi, oltre ad altri aggiornamenti pensati per introdurre nuove funzionalità.

Finora la compagnia ha distribuito gli update per almeno due anni, mantenendo costantemente aggiornata la lista di quei dispositivo che hanno raggiunto la fine del ciclo vitale e che non saranno più aggiornati. Va comunque detto che in caso di vulnerabilità particolarmente importanti, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza degli utenti e dei loro dati, Zepp Health potrebbe rilasciare delle patch anche per i dispositivi non più supportati.

Una nuova politica di aggiornamenti

Finora, come dicevamo, Zepp Health ha garantito due anni di aggiornamenti per i propri dispositivi, partendo dalla data di prima commercializzazione (tipicamente sul mercato cinese), con rilasci trimestrali. Questo almeno per tutti i dispositivi lanciati fino a gennaio 2025, quando il brand ha presentato sia Amazfit Active 2 (qui la nostra recensione) che Amazfit Bip 6 (qui la nostra recensione).

Nel caso di questi ultimi due dispositivi quindi gli aggiornamenti sono garantiti fino a gennaio 2027, sempre con cadenza trimestrale. Nella pagina ufficiale dedicata agli aggiornamenti, scopriamo come il mese di giugno vedrà la fine del supporto per alcuni modelli molto apprezzati dal pubblico, come Amazfit GTS 4, Amazfit Cheetah Pro e Amazfit Cheetah (Round), mentre entro la fine del 2025 sarà la volta di Amazfit Balance, il cui successore è in arrivo a breve, Amazfit Bip 5, Amazfit Active e Amazfit Active Edge, tutti prodotti, a parte Edge, che hanno già visto la commercializzazione di un successore.

A partire dal mese di giugno, quando secondo le informazioni visibili in questa pagina, saranno lanciati i tre dispositivi di cui vi abbiamo parlato ieri, ovvero Amazfit Balance 2 (anche nella variate Balance 2 XT), Amazfit Active 2 (Square) e Amazfit Helio strap, il supporto passerà a tre anni. Le informazioni riportano infatti che riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza, sempre con cadenza trimestrale, fino al mese di giugno 2028, quando con ogni probabilità saranno già stati presentati nuovi modelli destinati a raccoglierne l’eredità.

Nella stessa pagina è presente anche l’elenco di tutti i prodotti che hanno già raggiunto la fine del supporto (EOL) e che non riceveranno più alcun aggiornamento, tranne casi particolarmente seri. Troviamo i primi smartphone a marchio Zepp, come ZEPP Z e i due ZEPP E, ,a anche prodotti storici come Amazfit Stratos 3, Amazfit GTR3 e dei best seller come Amazfit T-Rex Ultra e Amazfit GTR-4.

