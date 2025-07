Chi cerca uno smartwatch completo senza spendere oltre i 100€ dovrebbe dare un’occhiata ad Amazfit Active 2. Questo dispositivo Amazfit scende a 102,60€ su Amazon, rispetto al prezzo di lancio di 129,90€, offrendo un risparmio interessante su uno dei wearable più equilibrati della fascia entry-level. Con 10 giorni di autonomia, GPS integrato e oltre 160 modalità sportive, si presenta come una soluzione versatile per chi vuole monitorare la propria attività fisica senza rinunciare alle funzioni smart essenziali.

Segui AMAZFIT Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Amazfit Active 2: specifiche tecniche e funzionalità avanzate

Amazfit Active 2 si distingue per il display AMOLED da 1,32 pollici con luminosità di picco di 2.000 nits, garantendo una perfetta visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il cuore tecnologico è rappresentato dalla tecnologia BioTracker per il monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca e del sonno, mentre il GPS integrato offre navigazione turn-by-turn con mappe offline e funzione backtrack.

Le specifiche tecniche includono:

Dimensioni : 43,9 x 43,9 x 9,9 mm (senza base sensori)

: 43,9 x 43,9 x 9,9 mm (senza base sensori) Resistenza all’acqua : certificazione 5 ATM per nuoto e sport acquatici

: certificazione per nuoto e sport acquatici Connettività : NFC per pagamenti contactless e compatibilità Android/iOS

: per pagamenti contactless e compatibilità Android/iOS Controlli : AI integrata e controllo vocale per operazioni hands-free

: e controllo vocale per operazioni hands-free Modalità sportive: oltre 160 attività supportate per ogni tipo di allenamento

La batteria da 10 giorni rappresenta uno dei punti di forza principali, eliminando l’ansia da ricarica quotidiana tipica di molti competitor. Il cinturino in silicone sportivo (disponibile in nero o rosso) e la cassa in acciaio inossidabile completano un design pensato per resistere all’uso intensivo.

Per ulteriori dettagli: Recensione Amazfit Active 2

Offerta Amazon: prezzo minimo e dettagli acquisto

Amazon propone Amazfit Active 2 a 102,60€ invece dei 129,90€ di lancio, con uno sconto del 21% che fa risparmiare 27,30€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo smartwatch, considerando che il dispositivo è stato lanciato solo a marzo 2025.

L’offerta include:

Spedizione gratuita per tutti gli utenti

per tutti gli utenti Reso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto

dalla data di acquisto Garanzia ufficiale Amazfit di 24 mesi

di 24 mesi Disponibilità immediata con spedizione in 1-2 giorni lavorativi

Il prezzo attuale posiziona Amazfit Active 2 tra i migliori smartwatch sotto i 110€, offrendo caratteristiche tipicamente presenti in dispositivi più costosi. La resistenza 5 ATM, i pagamenti NFC e l’autonomia estesa rappresentano un pacchetto difficile da trovare in questa fascia di prezzo.

Per non perdere le migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e ad ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.