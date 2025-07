Da qualche settimana Zepp Health ha rilasciato la nuova versione dell’assistente vocale Zepp Flow, partendo da Amazfit Balance 2 con tutti gli altri dispositivi più recenti che stanno ricevendo in questi giorni l’aggiornamento. Pur senza stravolgere il lavoro fatto con le versioni precedenti, Zepp Flow 2.0 porta una rinfrescata all’interfaccia e alcune novità, alcune delle quali potrebbero anche passare inosservato.

Facciamo dunque un rapido riassunto delle novità introdotte con questa versione dell’assistente vocale degli smartwatch Amazfit.

Le novità di Zepp Flow 2.0

Come dicevamo la nuova versione porta alcune novità, anche se non sono tutte immediatamente percepibili. L’interfaccia è stata ridisegnata, diventando più fluida, grazie anche ai chipset dei nuovi smartwatch, più moderna ma soprattutto intuitiva. In questo modo le interazioni vocali sono più veloci, senza che l’utente debba aspettare qualche secondo prima di poter interagire con l’assistente vocale.

Gli utenti più attenti alla privacy non potranno non apprezzare la possibilità di cancellare lo storico delle conversazioni avute con Zepp Flow, così da mantenere private le richieste effettuate, ma anche per evitare di appesantire la memoria dello smartwatch con lunghi elenchi di ricerche che dopo qualche tempo perdono sicuramente di interesse.

Zepp Flow 2.0 porta un utile miglioramento nelle comunicazioni relative alla situazione meteorologica. Invece di limitarsi a riportare la temperatura, ora l’assistente degli smartwatch Amazfit è capace di fornire un maggior numero di informazioni, a partire dalla velocità e direzione del vento, oltre all’umidità dell’aria, così da avere una situazione più chiara. Un grosso passo in avanti se dovete allenarvi e volete essere sicuri delle condizioni del tempo, oltretutto con le risposte dell’assistente che hanno un tono più realistico, quasi umano, rispetto alle versioni precedenti.

Chi utilizza gli smartwatch Amazfit per tracciare i propri allenamenti potrà utilizzare Zepp Flow prima della partenza, utilizzando istruzioni vocali per impostare i propri obiettivi, come il Training Effect, la distanza da percorrere, il tempo dell’allenamento o specificare la conformazione delle ripetute, il tutto senza dover utilizzare lo smartwatch o lo smartphone, semplicemente con la propria voce.

Come avere Zepp Flow 2.0

Al momento la nuova versione dell’assistente vocale è disponibile solo per Amazfit Balance 2 e Amazfit Active 2 (Square). Per aggiornare l’applicazione potete utilizzare l’app Zepp, selezionare il dispositivo, aprire l’app Store e applicare l’aggiornamento. Nel corso delle prossime settimane anche i possessori di Amazfit T-Rex 3, Amazfit Active 2 (Round) e Amazfit Bip 6 potranno sfruttare le novità di Zepp Flow 2.0.