Il mondo degli e-reader non è nuovo a sperimentazioni di design e funzionalità, ma il Durobo Krono porta questa filosofia un passo oltre; si tratta infatti di un dispositivo ePaper intelligente, basato su Android, che adotta un form factor molto simile a quello di uno smartphone, pur non avendo la vocazione di sostituirlo. Il suo obbiettivo è piuttosto quello di conciliare la portabilità tipica di un telefono con le peculiarità di un lettore di e-book evoluto, introducendo inoltre alcune caratteristiche uniche che lo differenziano dai concorrenti diretti.

Durobo Krono è l’e-reader che sembra uno smartphone

Frontalmente il Durobo Krono non si discosta molto da altri dispositivi ePaper, il display è incorniciato da bordi piuttosto spessi e da un mento inferiore pronunciato, tuttavia è il retro a fare davvero la differenza: qui troviamo un elemento estetico e funzionale denominato Axis, una barra cilindrica che attraversa in orizzontale la scocca e che ospita:

una serie di LED respiranti, pensati per aggiungere un tocco visivo insolito e, potenzialmente, anche per notificare determinate azioni o stati del dispositivo

il pulsante di accensione sul lato destro, rotondo e leggermente convesso

una rotella multifunzione sul lato sinistro che non si limita a essere un dettaglio di design, ma offre comandi rapidi interessanti

Quella rotella infatti, se tenuta premuta consente di registrare immediatamente un’idea, un promemoria o una semplice nota vocale, con la possibilità di convertirla in testo e persino di farla riassumere dall’intelligenza artificiale integrata. Con un singolo tocco invece viene richiamato Libby, l’assistente IA di Durobo, pensato per facilitare l’interazione senza dover navigare manualmente tra i menù.

Non è ancora chiaro se la rotella potrà essere utilizzata anche per scorrere pagine, elenchi o contenuti web, ma l’idea di integrare un controllo fisico di questo tipo su un e-reader resta comunque una scelta piuttosto originale.

Dal punto di vista hardware il Durobo Krono si posiziona come un prodotto più performante rispetto agli e-reader tradizionali, con caratteristiche tecniche che lo avvicinano a piccoli tablet:

display Carta 1200 da 6,13 pollici con risoluzione 1.648 x 824 pixel e densità di 300 ppi

luce frontale bicolore regolabile, utile sia per la lettura notturna sia per un comfort visivo maggiore in condizioni di scarsa luminosità

processore octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, un quantitativo superiore a quello di molti altri e-reader

batteria da 3.950 mAh con ricarica tramite USB-C

doppi microfoni e altoparlanti integrati, pensati per ascoltare audiolibri, podcast e le registrazioni vocali effettuate tramite la rotella Axis

A completare il pacchetto c’è una versione open source di Android 13, che consente di installare applicazioni di terze parti; si potrà per esempio utilizzare WhatsApp per inviare messaggi o effettuare chiamate vocali (limitate però al Wi-Fi dato che il Durobo Krono non supporta SIM né reti mobili).

Il Durobo Krono sarà disponibile ad agosto in due colorazioni, bianco e nero, ma al momento non è ancora stato annunciato il prezzo ufficiale; chi fosse interessato ad acquistarlo al lancio può registrarsi sulla pagina Indiegogo dedicata, assicurandosi così uno sconto e una custodia protettiva in omaggio.