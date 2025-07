Amazon annuncia una novità per la famiglia Kindle a colori: Kindle Colorsoft arriva in un nuovo modello da 16 GB, che naturalmente mantiene tutte le funzionalità che hanno reso la versione a colori un prodotto apprezzato. Vediamo cosa può fare, cosa propone e quanto costa in Italia.

Kindle Colorsoft arriva in un nuovo modello meno costoso

Lo scorso ottobre, Amazon ha presentato Kindle Colorsoft, ossia il suo primo eBook reader a colori: mette a disposizione uno schermo e-ink da 7 pollici a colori e può contare anche su una luce a LED che ne migliora la resa e aumenta la luminosità senza alterarne i dettagli. A distanza di qualche mese, fa il suo debutto una nuova versione pensata per chi non necessita di troppa memoria (32 GB per la versione iniziale, denominata Signature Edition, e 16 GB per questa) e che vuole spendere un po’ meno.

Oltre alla memoria, la versione Signature da 32 GB offre in più una luce frontale a regolazione automatica e la ricarica wireless. Tutte le altre caratteristiche restano invariate sulla nuova versione da 16 GB: oltre al già citato schermo a colori da 7 pollici, Kindle Colorsoft offre connettività Wi-Fi dual band, certificazione IPX8 e autonomia fino a 8 settimane (leggendo 30 minuti al giorno). Troviamo uno schermo ad alto contrasto, con luce calda regolabile, cambi pagina rapidi e naturalmente l’accesso all’ampio catalogo del Kindle Store.

Specifiche tecniche di Kindle Colorsoft: schermo: e-ink a colori da 7″ da 300 PPI con 16 livelli di grigio e luce integrata

memoria interna: 16 GB o 32 GB (Signature Edition)

o 32 GB (Signature Edition) connettività: Wi-Fi da 2,4 e 5 GHz

formati supportati: Kindle 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetto, PRC (formato nativo), PDF, DOCX, DOC, HTML, EPUB, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP (convertiti)

autonomia: fino a 8 settimane leggendo 30 minuti al giorno con Wi-Fi disattivato e luminosità impostata al livello 13

ricarica: in meno di due ore e mezza con caricabatterie USB-C da 9 W (è incluso in confezione solo il cavo di ricarica USB-C), ricarica wireless (solo Signature)

colore: nero metallizzato

impermeabilità: certificato IPX8

dimensioni e peso: 127,6 x 176,7 x 7,8 mm, 219 grammi

Durante il recente Prime Day, le vendite dei dispositivi Kindle sono cresciute di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Non sono stati acquistati solo più dispositivi, ma anche più libri: fino ad oggi sono già state sfogliate più di 129 miliardi di pagine, miliardi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In più, a quanto pare gli utenti apprezzano di più gli schermi a colori: secondo i dati, in media, trascorrono più tempo su Kindle Colorsoft e leggono centinaia di pagine in più rispetto a quanto avviene con altri modelli Kindle.

Sfruttando i colori è possibile sfogliare le copertine della propria libreria o nello Store in modo “completo”, ma anche godersi i fumetti in modo più coinvolgente, visualizzare immagini e fotografie dei libri a colori, e persino aggiungere evidenziazioni colorate (facilmente filtrabili in base al colore). Non manca anche qui la possibilità di utilizzare la funzione Colore Pagina, che inverte i colori e risulta l’ideale per chi preferisce leggere su sfondo scuro.

Prezzi e disponibilità di Kindle Colorsoft

La versione da 16 GB di Kindle Colorsoft è disponibile da subito all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 269,99 euro, con tre mesi di Kindle Unlimited incluso (che offre l’accesso illimitato a milioni di eBook e a una selezione di riviste). Rimane ovviamente a disposizione anche la Signature Edition di Kindle Colorsoft, ossia la versione da 32 GB, al prezzo consigliato di 299,99 euro.