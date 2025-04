Il mercato dei lettori di ebook si arricchisce oggi di due nuove soluzioni, grazie a BOOX, brand che in breve tempo ha saputo conquistare una grossa fetta di mercato, grazie a soluzioni innovative sui cui invece la concorrenza si è dimostrata meno tempestiva. I due nuovi dispositivi vanno a far parte della serie Go 7 (qui la recensione di BOOX Go Color 7), BOOX Go 7 e BOOX Go Color 7 (Gen II).

Prestazioni elevate, ottima portabilità, funzioni di scrittura evolute sono solo alcuni dei punti di forza di due soluzioni caratterizzare da uno schermo da 7 pollici, diagonale che ha riscosso un ottimo successo con il primo Go Color 7, un design minimal e sottile con la presenza di tasti fisici e una comoda impugnatura, per garantire una ergonomia di alto livello.

Tecnologia e prestazioni al top

BOOX Go 7 può contare su un display monocromatico Carta 1300 con una risoluzione di 300 ppi che offre una leggibilità e una nitidezza paragonabili a quelli della carta stampata, mentre BOOX Go color 7 (Gen II) utilizza uno schermo E Ink Kaleido 3 dotato di una risoluzione di 150 ppi per i contenuti a colori e 300 ppi per quelli in bianco e nero, così da offrire una esperienza di lettura insuperabile. Per entrambi è presente la luce frontale regolabile, che consente di leggere in qualsiasi condizione, anche al buio completo.

I due nuovi ebook reader introducono per la prima volta nella gamma da 7 pollici anche le funzioni di scrittura, rese possibili dalla stilo BOOX InkSense, da acquistare separatamente). In questo modo sarà possibile prendere annotazioni sui testi letti o creare delle note, catturare idee improvvise o più semplicemente aggiornare la lista della spesa, con una esperienza d’uso che va quindi oltre la semplice lettura.

Entrambi i dispositivi utilizzano Android 13, confermando quella che è la caratteristica più interessante dei prodotti BOOX. In questo modo è possibile utilizzare il Play Store di Google e installare app di lettura di altri servizi, podcast e intrattenimento. La RAM ammonta a 4 GB su tutti e due i modelli e l’utente ha a disposizione 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile utilizzando microSD.

BOOX Go 7 pesa appena 195 grammi e può essere utilizzato anche con una sola mano, grazie anche alla cover posteriore realizzata con una texture simile alla carta che agevola una presa salda. I nuovi pulsanti laterali, che permettono di cambiare pagina senza toccare lo schermo, e la cornice laterale ampia, contribuiscono a un comfort senza precedenti. A questo si aggiunge la struttura idrorepellente che protegge i dispositivi da schizzi d’acqua e da gocce di pioggia, mettendoli al riparo da brutte sorprese.

BOOX Go 7 è disponibile nelle colorazioni nera e bianca, mentre BOOX Go Color 7 (Gen II) è in vendita nella colorazioni nero e blu notte. Entrambi i dispositivi utilizzano un chipset con CPU octa core, risoluzione di 1680 x 1264 pixel, batteria da 2.300 mAh, dimensioni di 156 x 137 x 6,4 millimetri, connettività WiFi 6, Bluetooth 5.1 e USB.

Prezzi e disponibilità

BOOX Go 7 è già in vendita sullo store ufficiale (qui sotto trovate il link) al prezzo di 249,99 euro con cover in omaggio, mentre BOOX Go Color 7 (Gen II) sarà in vendita nelle prossime settimane al prezzo di 279,99 euro. Entrambi saranno presto in vendita anche su Amazon.