Una novità assoluta per il mondo degli eBook reader è stata appena annunciata ufficialmente al Touch Taiwan 2025: si chiama mooInk V ed è il primo lettore di libri digitali al mondo dotato di un display e-ink pieghevole. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra E-Ink, azienda leader nel settore dei pannelli a inchiostro elettronico, e Readmoo, brand taiwanese già attivo nella produzione di dispositivi per la lettura digitale.

Un debutto che ha tutta l’aria di rappresentare una nuova categoria di dispositivi, e che potrebbe segnare un punto di svolta anche nel design dei futuri eReader.

mooInk V propone un design rivoluzionario per un’esperienza più “cartacea”

Il mooInk V si presenta con un display e-ink a colori da 8 pollici che può essere completamente piegato lungo il lato verticale, permettendo di ridurre l’ingombro del dispositivo e al tempo stesso simulare la forma e l’esperienza di un vero libro; la piega è infatti collocata sul lato lungo, dove trova posto una cerniera ben integrata in quello che a tutti gli effetti appare come il dorso di un volume cartaceo.

Una volta aperto, lo schermo può mostrare due pagine affiancate, con un effetto visivo molto simile a quello di un libro tradizionale, da chiuso invece mooInk V assume una forma compatta, seppur con uno spessore leggermente superiore rispetto agli eReader classici (una scelta inevitabile ma probabilmente ben bilanciata dal comfort offerto dalla piegatura e dalla praticità nel trasporto).

Si tratta del primo dispositivo pieghevole al mondo con tecnologia e-ink, finora infatti nessun produttore aveva mostrato un prototipo, né tantomeno un prodotto commerciale, che unisse la flessibilità del form factor pieghevole con i vantaggi della lettura su e-ink, in particolare nella sua variante a colori.

Al momento non sono stati forniti dettagli tecnici approfonditi sull’hardware interno, ma dalla demo visibile in fiera si può notare una scocca con finitura premium, probabilmente in grado di attrarre non solo gli appassionati di lettura ma anche chi cerca un dispositivo tecnologico dal forte appeal estetico.

Inoltre, considerando le dimensioni e la possibile presenza di connettività, non è da escludere che mooInk V possa offrire anche funzionalità simili a quelle di un tablet, come la navigazione web, la consultazione di feed RSS o la lettura di notizie. In tal senso, potrebbe diventare un prodotto ibrido in grado di unire produttività leggera e comfort visivo, grazie al pannello che affatica molto meno la vista rispetto agli schermi LCD o OLED.

Come spesso accade con le innovazioni di prima generazione, i tempi per l’arrivo sul mercato non saranno brevissimi: secondo quanto riferito da Readmoo, mooInk V dovrebbe fare il suo debutto nella seconda metà del 2025; al momento non è stato comunicato il prezzo ufficiale, ma è lecito aspettarsi una cifra piuttosto elevata, vista la natura pionieristica del dispositivo e i costi intrinseci legati allo sviluppo di tecnologie flessibili.

Per il momento, dunque, gli utenti dovranno pazientare ancora qualche mese, ma le premesse per un prodotto rivoluzionario ci sono tutte: non solo un semplice lettore di eBook, ma una vera reinterpretazione del concetto stesso di lettura digitale, pensata per avvicinare ancora di più l’esperienza elettronica a quella analogica, con in più i vantaggi di un display pieghevole e a colori.