Zepp Health continua a spingere sull’innovazione per i suoi smartwatch, e questa volta tocca al nuovo Amazfit Balance 2, lanciato in Cina nel mese di maggio e da poco arrivato anche sui mercati internazionali.

L’azienda ha infatti annunciato in queste ore il primo aggiornamento software ufficiale del dispositivo, un pacchetto che introduce un’ampia gamma di funzionalità pensate per chi ama l’attività fisica, il monitoraggio avanzato e la sicurezza personale; ecco i dettagli più importanti dell’update.

Le novità del primo aggiornamento di Amazfit Balance 2

La principale novità dell’aggiornamento è la modalità dedicata alle immersioni ricreative, una funzione che trasforma lo smartwatch in un vero e proprio compagno per le escursioni subacquee.

La nuova modalità supporta immersioni fino a 45 metri di profondità e diverse tipologie di immersione, tra cui bombola singola, aria, nitrox e no-stop.

Si tratta di un passo importante per la gamma Amazfit, che fino ad oggi non prevedeva strumenti specifici per l’attività subacquea a questi livelli di dettaglio.

Oltre alla modalità immersione, l’update porta su Amazfit Balance 2 tre nuove modalità di allenamento HYROX, una disciplina che unisce corsa e workout funzionale e che sta guadagnando popolarità a livello globale.

In particolare gli utenti troveranno allenamento libero, modelli di allenamento preimpostati, allenamenti a tempo con controlli TABATA, AMRAP ed EMOM per adattarsi a diversi stili di esercizio. Una dotazione completa che conferma la vocazione sportiva dello smartwatch.

L’aggiornamento introduce anche una luce di sicurezza dedicata agli allenamenti notturni, pensata per garantire una maggiore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

A livello di navigazione Amazfit Balance 2 riceve una nuova impostazione per la visualizzazione delle mappe topografiche, miglioramenti nella gestione dei percorsi e ottimizzazioni per la visualizzazione dell’app e degli elenchi di attività. Questi accorgimenti puntano a rendere più immediata la consultazione dei dati durante le sessioni outdoor.

Al momento il rollout del nuovo firmware è stato avviato in Cina e la società non ha ancora comunicato tempistiche precise per l’arrivo in altri Paesi, gli utenti internazionali dello smartwatch Amazfit Balance 2 dovranno quindi attendere ancora un po’ prima di ricevere la notifica di aggiornamento sul proprio dispositivo.