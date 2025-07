Soundcore Boom 3i è uno speaker Bluetooth che stiamo provando da più di un mese, un prodotto compatto, facile da trasportare ma anche abbastanza potente e, soprattutto, resistente. Il produttore, Soundcore è un marchio dell’azienda cinese Anker Innovations, lo commercializza infatti come uno speaker rugged, ovvero robusto abbastanza da essere utilizzato un po’ dappertutto, perfino in acqua perché è in grado di rimanere a galla e in posizione verticale, cioè con gli altoparlanti all’aria, per continuare a suonare e a trasmettere l’audio mentre galleggia.

Design e caratteristiche tecniche di Soundcore Boom 3i

È un altoparlante compatto (misura 210 x 85 x 78,5 mm) e abbastanza leggero (pesa 1,08 kg) che trasmette subito una sensazione di solidità e di qualità. Soundcore Boom 3i non è un dispositivo economico, e lo si nota già dai materiali utilizzati, plastici ma di buona fattura, gommati laddove necessario, ovvero in prossimità dei pulsanti fisici, otto, tutti in rilievo e raggruppati in tre sezioni ricoperte di una superficie gommosa, come gommoso è anche il tappo posteriore che isola la porta USB-C per la ricarica, unico ingresso fisico dello speaker.

Anche esteticamente Anker/Soundcore ha fatto un buon lavoro, proponendo un design originale e funzionale. Nel senso che i componenti più fragili e soggetti a usura sono ben protetti ma da elementi che hanno qualche guizzo anche estetico. Per esempio, le feritoie frontali a protezione degli altoparlanti hanno una forma molto allungata che viene richiamata nella parte opposta e nelle stesse membrane alle due estremità dell’altoparlante, protette da un’abbondante paracolpi che ha due dei quattro bordi trasparenti utili per nascondere meno l’illuminazione che, al calar della luce, garantisce un certo effetto.

Questo stesso sistema di illuminazione è un elemento di stile che è possibile personalizzare dall’app e sincronizzare ritmicamente con i contenuti audio in riproduzione. Da segnalare anche i due ganci in cui fissare il laccio (incluso) per trasportare lo speaker in spalla o ancorarlo da qualche parte, ganci che sono piccoli, poco vistosi, quasi due piedini come quelli posti nella parte opposta del dispositivo, una soluzione che risulta nel complesso integrata perfettamente nel design del prodotto. Ben fatto, Anker/Soundcore!

Parlavamo di resistenza. Ecco, Soundcore Boom 3i è certificato IP68 contro acqua e polvere (per saperne di più c’è questo nostro approfondimento), dispositivo pensato per essere usato specificatamente anche in spiaggia, in barca e in altri contesti che, tendenzialmente, potrebbero creare problemi a dispositivi simili. Tutto come da previsioni, essendo commercializzato come uno speaker rugged non abbiamo avuto alcun problema finora, pur avendolo provato all’aperto, tra la polvere e in diverse condizioni problematiche. Una chicca? La funzione “Pulizia a vibrazione” attivabile dall’app che, emettendo suoni a basse frequenze, fa vibrare gli altoparlanti e, di conseguenza, lo speaker stesso per rimuovere polvere, sabbia e detriti accumulati nelle cavità in cui risiedono i diffusori.

Caratteristiche principali di Soundcore Boom 3i dimensioni e peso: 210 x 85 x 78,5 mm, 1,08 kg

è certificato IP68, galleggia, resiste all’acqua salata e alle cadute accidentali

connettività wireless: Bluetooth 5.3

due altoparlanti dalla potenza massima di 50 W: woofer da 3,7″ da 40 W e tweeter da 10 W

BassUp 2.0: tecnologia di amplificazione delle basse frequenze con supporto fino a 56 Hz (fino a 20 KHz)

luci personalizzabili dall’app con 6 preset sincronizzati ritmicamente e 4 luci ambient, gestibili dall’app

autonomia: 16 ore (al 50% del volume con BassUp e luci disattivati)

sistema di allarme e di messaggistica broadcast

in confezione: laccio, guida quick start, cavo da USB-C a USB-C lungo 60 cm

Come suona Soundcore Boom 3i

Nonostante le dimensioni esigue, il volume è molto alto, ed è la prima cosa che abbiamo notato. Soundcore Boom 3i eroga 50 W, quanto basta per ascoltare della musica in casa, anche all’interno di stanze di una certa metratura (oltre 30/40 metri quadrati). Per inciso, niente feste o pressioni sonore particolarmente elevate, intendiamoci, l’azienda stessa produce altri prodotti più adatti a quei contesti. Ma basta e avanza per ascoltare della musica all’esterno, anche in ambienti abbastanza rumorosi. Ci è sembrato insomma un ottimo compromesso considerando i suoi ingombri; soprattutto grazie al BassUp 2.0, un preset che amplifica le basse frequenze, l’impressione è quella di un suono proveniente da un dispositivo più grande e ingombrante.

Complessivamente, il suono è molto corposo ed equilibrato anche a livelli di volume opposti, sia bassi che medi che elevati, aspetto decisamente positivo considerando che in molti casi solo a volumi medio-alti dispositivi simili danno il meglio di sé, perdendo d’altra parte in qualità e resa aumentando o diminuendo il volume. È a nostro avviso un po’ troppo sbilanciato sulle basse frequenze attivando il BassUp 2.0, ma grazie all’ottima app companion Soundcore è semplicissimo gestire e trovare il giusto compromesso a seconda del genere musicale che si sta ascoltando e in base ai diversi contesti di utilizzo.

App, autonomia e altre funzioni di Soundcore Boom 3i

Ecco, parliamo dell’app di Soundcore Boom 3i, che è diventata ormai un aspetto molto importante anche di dispositivi simili. Quella di Soundcore è un’app companion fatta molto bene perché curata graficamente, ricca di funzioni e di opzioni, e anche facile da usare.

Una volta effettuato l’accoppiamento e la prima configurazione, molto semplici e veloci, ci si ritrova davanti un centro di controllo dal quale gestire varie cose. Nella schermata dedicata all’audio, oltre al volume e allo stato di riproduzione, c’è l’opzione per attivare BassUp 2.0, l’equalizzatore con quattro preset più un’equalizzazione custom personalizzabile con otto parametri, ciascuno dei quali gestibile su 12 livelli. Presenti anche gli effetti sonori (vari allarmi di emergenza e tipologie di rumorie bianco), l’opzione per attivare la “pulizia a vibrazione” di cui sopra, o ancora, la funzione altoparlante che permette di inviare un messaggio audio singolo da far ascoltare nell’immediato oppure registrarne uno da riprodurre all’occorrenza.

Passando alla schermata “Luce” dalla barra di navigazione inferiore, l’utente può invece scegliere l’intensità e i vari tipi di illuminazione, tra cui ce ne sei sincronizzate con il ritmo delle canzoni (abbiamo notato che non sono sempre a tempo), e quattro luci ambiente. La resa del sistema di illuminazione di Soundcore Boom 3i è ottima, specie con l’altoparlante dentro l’acqua che, come anticipato, è fatto apposta per rimanere a galla e lasciare i diffusori all’aria liberi di diffondere il suono, per inciso.

Da segnalare anche l’opzione presente nel menu Impostazioni per disattivare le luci dei pulsanti, che di notte e in condizioni di scarsa illuminazione potrebbero rovinare la scena ricreata dal sistema di luci principale. Molto apprezzata anche l’opzione per personalizzare il timer di spegnimento automatico (disattivato o attivato con opzioni da 5, 10, 20 e 60 minuti) e quella per attivare e disattivare i suoni di accensione, spegnimento e accoppiamento, opzione utile nonostante i suoni di notifica non siano in questo caso sgradevoli né a volumi troppo alti. Sempre dal menu Impostazioni si controlla la disponibilità degli aggiornamenti firmware del dispositivo.

Peccato per l’indicatore dell’autonomia residua senza percentuale di ricarica, ma con le sole cinque tacche con cui regolarsi; comunque per il resto nulla da dire, un’app completa e che ha tutto quello che serve per godersi un dispositivo come lui. E a proposito di autonomia, ci è sembrata ottima, decisamente. Soundcore per Boom 3i dichiara 16 ore al 50% del volume con l’opzione BassUp e luci disattivate, numeri che sono risultati in linea con i nostri test. Utilizzandolo molto all’aperto, a volumi più elevati e con attivo il sistema di illuminazione abbiamo notato che è tuttavia difficile superare le 10 ore, comunque un valore in linea con quanto ci aspettavamo e più che soddisfacente considerando il prodotto.

Considerazioni e dove comprare Soundcore Boom 3i

Tirando le somme, Soundcore Boom 3i è un ottimo speaker, soprattutto per chi cerca un prodotto compatto e versatile da portare in spiaggia, in gommone, ma anche in montagna o a tracolla per una gita in bicicletta. Perché è molto resistente e anche bello esteticamente, con anche un ottimo audio ben personalizzabile e adattabile ai vari generi e preferenze di ascolto.

Il rapporto tra qualità e prezzo è buono ma non eccelso, soprattutto considerando come prezzo di riferimento il listino di 129,99 euro. Si tratta tuttavia di un prodotto che, a nostro avviso, vale la pena tenere in considerazione in quanto, in caso di sconti come quelli in vigore per il Prime Day di Amazon, grazie al quale lo si può acquistare a 99,99 euro, diventa un’opzione interessante.

Pro: design e robustezza



qualità audio e volume



app e personalizzazione Contro: prezzo di listino