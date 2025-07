Dopo alcuni anni di immobilismo lato hardware Apple si prepara a un piccolo ma significativo cambiamento iPad Pro, un’aggiunta che farà felici gli utenti che la richiedono a gran voce da molto tempo.

Due fotocamere anteriori per migliorare le videochiamate, indipendentemente da come si tiene in mano l’iPad. Una novità apparentemente minore, ma che potrebbe risolvere una delle critiche più frequenti mosse all’attuale design dell’iPad Pro e avvicinare il tablet sempre di più all’esperienza laptop.

iPad Pro M5 potrà contare su una doppia fotocamera frontale, afferma Mark Gurman

Le indiscrezioni ci arrivano dalla firma autorevole di Mark Gurman di Bloomberg, il quale riporta che Apple starebbe lavorando a un aggiornamento della linea iPad Pro previsto per la fine del 2025.

La principale novità sarebbe un secondo sensore fotografico frontale posizionato sul bordo verticale del dispositivo con l’obiettivo di omologare l’usabilità sia in portrait che landscape.

Attualmente, l’iPad Pro M4 ha la fotocamera frontale posizionata sul lato lungo (orizzontale), una scelta introdotta nel 2024 per facilitare le videochiamate in modalità landscape, di gran lunga la modalità più utilizzata dagli utenti.

Tuttavia, chi usa l’iPad in verticale, magari per leggere, disegnare o semplicemente tenerlo tra le mani, si trova spesso ad avere a che fare con un Face ID meno immediato o con l’inquadratura scomoda nelle videochiamate.

L’aggiunta di una seconda fotocamera frontale promette di eliminare questi compromessi: infatti a prescindere da come si tiene il tablet, Face ID funzionerà correttamente e l’utente sarà sempre al centro dell’inquadratura.

La decisione di Apple rappresenta un ulteriore segnale di come l’iPad stia cercando di affermarsi sempre di più come un dispositivo ibrido tra laptop e tablet tradizionale.

L’esperienza utente del dispositivo, sempre più orientata al lavoro, alla produttività e alla creazione di contenuti, otterrebbe un grande vantaggio lato flessibilità.

Oltre alla novità sulla fotocamera, il nuovo iPad Pro sarà equipaggiato con il chip M5, evoluzione diretta dell’attuale M4. Si prevede un miglioramento delle prestazioni complessive, ma soprattutto una maggiore efficienza energetica.

Il chip M5, prodotto con un processo a 3 nm di seconda generazione, dovrebbe ridurre ulteriormente i consumi senza compromettere la velocità.

Questo consentirebbe non solo di prolungare la durata della batteria, ma anche di ridurre il calore prodotto in operazioni complesse, come editing video o rendering 3D.

Parallelamente all’iPad Pro, secondo Gurman, Apple starebbe preparando una gamma di aggiornamenti hardware su più fronti. Tra i prodotti che dovrebbero ricevere i nuovi chip M5 o varianti più potenti (come l’M5 Pro e M5 Max), ci sono MacBook Pro, Mac mini, iMac e persino una nuova versione di Vision Pro.

L’aggiunta della doppia fotocamera frontale si inserisce perfettamente nella strategia di Apple fatta di piccole migliorie costanti che perfezionano l’esperienza d’uso, senza stravolgerla.

È la classica filosofia dell’evoluzione incrementale, che il colosso della mela morsicata ha ormai perfezionato.

Tempistiche di lancio

La finestra di lancio più probabile è tra ottobre e novembre 2025, in concomitanza con gli aggiornamenti autunnali di iPadOS e dei Mac.

Con l’aggiunta di un secondo modulo fotografico, un nuovo chip M5 e miglioramenti vari, è lecito aspettarsi un aumento di prezzo rispetto al modello attuale, almeno nelle configurazioni base.