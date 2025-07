Anker ha lanciato una nuova versione del suo power bank MagGo da 5000 mAh, disponibile all’acquisto esclusivamente presso gli Apple Store in Europa e in Nord America. In particolare, si tratta di una nuova colorazione estiva, che si va ad aggiungere alle due già proposte (Bianco e Blu).

Anker lancia un nuovo colore per il power bank MagGo per iPhone

Il power bank Anker MagGo da 5000 mAh (modello A1667, 5K Slim) è stato lanciato in Europa all’inizio dell’anno e permette di ricaricare l’iPhone sfruttando l’output wireless Qi2 da 15 W, senza andare a infastidire troppo con lo spessore: la batteria esterna aggiunge meno di un centimetro e rimane agganciata magneticamente allo smartphone compatibile, anche se può essere eventualmente sfruttata anche tramite il cavo USB-C incluso (fino a 20 W). Il livello di carica rimanente viene indicato da appositi LED.

La nuova colorazione Corallo viene proposta solo presso gli store di Apple, anche online, e non differisce in alcun modo per quanto concerne le specifiche e le funzionalità. Risulta compatibile con le serie iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e iPhone 16, e misura 10,2 x 7 x 0,9 cm, con un peso di circa 120 grammi.

La batteria esterna MagGo di Anker (5K, Slim) è ora disponibile all’acquisto sullo shop online di Apple nelle colorazioni Corallo, Bianco e Blu, con consegna a domicilio oppure ritiro in Apple Store. Il prezzo? Rimane quello di sempre: potete acquistare il power bank al prezzo consigliato di 59,95 euro, indipendentemente dal colore.

Vi piace la nuova colorazione, oppure preferite le altre già proposte finora?