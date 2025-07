Iniziamo questa penultima settimana di luglio segnalandovi un’ottima offerta Amazon per il notebook ASUS Vivobook S14 OLED, una delle ultime proposte del listino ASUS per quanto riguarda la fascia media (o forse medio-alta) dei i PC Copilot+ con Windows 11, rigorosamente senza scheda grafica dedicata e per questo sicuramente più abbordabili per l’utente finale.

Siamo di fronte a un dispositivo di ultima generazione che punta tutto sulla piattaforma Intel Lunar Lake, ma anche su un bellissimo display OLED, cercando sostanzialmente di offrire una macchina che può fare tutto e con un’autonomia da primo della classe.

ASUS Vivobook S14 OLED in sconto su Amazon: display favoloso è ottima autonomia

La serie Vivobook di ASUS è sicuramente tra le più battute dall’utenza consumer di fascia media, questo perché riesce a coniugare prestazioni, design curato e compatto a un prezzo sempre molto competitivo. Converrete con noi quindi che un ulteriore sconto di quasi il 10% fa gola a molti, soprattutto in questa particolare configurazione che ora vi illustriamo.

Partiamo dalla piattaforma hardware, come detto una Intel Lunar Lake ben rappresentata dal processore Intel Core Ultra 7 256V, un chip da 8 core che può spingersi a 4,8 GHz sui Performance Core e, cosa altrettanto importante, con un TDP configurabile tra 8 e 37 watt (50 w dice ASUS).

Il processore, o sarebbe meglio dire SoC, può contare anche su una GPU Integrata Intel Arc 140V, chip di cui abbiamo discusso molte volte e che permette di cimentarsi senza problemi anche nel gaming a dettagli bassi (1080P), sfruttando tra le altre cose la tecnologia Intel XeSS per incrementare il frame-rate.

Ma non è tutto, in abbinamento alla CPU e alla GPU che ne condivide la memoria, ci sono anche 16 GB di RAM LPDDR5X da 8.533 MT/s e un veloce SSD PCI-E 4.0 da 1 TB, senza dimenticare l’NPU di ultima generazione che, combinata a CPU e GPU permette a questo Vivobook di gestire sino a 115 TOPS per gli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale.

Un altro punto di forza di questo notebook è senza dubbio il display OLED Lumina, un 14″ con formato 16:10 e una risoluzione di 1920×1200 pixel; il refresh probabilmente non è entusiasmante con i suoi 60 hertz, mentre se parliamo di resa cromatica segnaliamo una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 100%.

A chiudere la dotazione di ASUS Vivobook S14, oltre alla connettività di ultima generazione, troviamo anche un sistema di dissipazione avanzato a doppia ventola (ASUS IceCool), tastiera RGB retroilluminata e uno chassis molto curato e compatto, spesso appena 13,9 millimetri e con un peso complessivo di 1,39 chilogrammi.

Insomma, un portatile che può accontentare un’ampia fascia di utenza, soprattutto chi mira a un notebook ad alta autonomia, caratteristica presente sulla proposta ASUS visto che la piattaforma Intel Lunar Lake garantisce fino a 20 ore in particolari scenari di utilizzo.

