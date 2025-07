Se state cercando un notebook per giocare, ma non volete spendere tanto senza rinunciare a qualità ed estetica, oggi su Amazon c’è l’MSI Cyborg 15 in offerta a un prezzo davvero interessante. Si tratta di una delle soluzioni più competitive di MSI per la fascia economica dei portatili Windows pensati per il gaming, quindi curato sia per estetica che per tutta una serie di ottimizzazioni indirizzate ai gamer (e non).

MSI Cyborg 15 sotto 1.000 euro con Intel Core i7 e GeForce RTX 4060

MSI Cyborg 15, nella variante A13VF-1853IT, è un notebook da 15,6″ che punta tutto su una piattaforma Intel Raptor Lake (13a gen) abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, una GPU valida per il gaming a 1080P con dettagli alti e capace di sfruttare le tecnologie proprietarie NVIDIA come il DLSS (e il più recente Smooth Motion) per garantire prestazioni e qualità anche in quei titoli che sfruttano il ray-tracing.

La CPU non è da meno, un Intel Core i7-13620H da 10 core e 16 thread, equipaggiato con 6 Performance che possono raggiungere i 4,9 GHz, aiutati in questo da un PBP di 45 watt configurabile sino a 115 watt. Il resto della configurazione hardware non è da meno; ci sono 16 GB di RAM DDR5, un veloce SSD PCI-E Gen 4.0 (512 GB) e connettività WiFi 6E abbinato a una buona dotazione di porte per l’espansione.

Non ci sono solo le prestazioni però. MSI Cyborg 15 vanta linee molto curate e originali, compatto e leggero ma soprattutto moderno grazie al design traslucido sulla cover che lascia intravedere la componentistica. Buono anche il display, un pannello IPS Full-HD da 144 hertz, mentre il reparto batteria prevede un’unità da 53,5 Whr.

