WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

WhatsApp continua a investire nell’esperienza utente e questa volta lo fa mettendo al centro un aspetto spesso sottovalutato ma fondamentale ovvero l’assistenza clienti.

Ebbene, con la versione 25.20.10.74 di WhatsApp Beta per iOS, disponibile su TestFlight, la piattaforma di messaggistica sta testando una nuova funzionalità che promette di semplificare e velocizzare il contatto con il supporto ufficiale.

WhatsApp offre un nuovo approccio al supporto grazie alla chat ufficiale di assistenza

Fino ad oggi, contattare l’assistenza su WhatsApp non era così difficile, ma richiedeva qualche passaggio in più che poteva scoraggiare gli utenti meno esperti o semplicemente meno pazienti.

Il percorso finora prevedeva che, una volta avviata la chat di supporto, l’utente dovesse subito spiegare il problema, formulare una domanda dettagliata e, spesso, allegare screenshot per rendere più chiaro il contesto.

Questa barriera iniziale, sebbene fatta ad hoc per provare ad accelerare i tempi di risoluzione dei problemi, rischiava di frenare molti utenti che magari avrebbero preferito un approccio più diretto e meno macchinoso.

Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp introduce una modalità completamente rinnovata per accedere al supporto: ora sarà possibile aprire la chat con l’assistenza ufficiale immediatamente, senza dover scrivere nulla né allegare file al momento dell’avvio.

Lato interfaccia, come potete notare dalle nostre schermate, per accedere alla nuova funzionalità, gli utenti devono navigare nelle impostazioni dell’app, selezionare Aiuto, poi entrare nel Centro assistenza e scorrere fino in fondo alla pagina, dove troveranno la voce “Hai bisogno di ulteriore assistenza? Contattaci e ti risponderemo in una chat di WhatsApp”.

La prima volta che si seleziona questa opzione, comparirà una schermata introduttiva che spiega come funziona la chat ufficiale con il supporto. Nelle volte successive, invece, il tap su questa opzione aprirà direttamente la conversazione, senza passaggi intermedi.

Questa novità elimina completamente la necessità di digitare subito una domanda o di preparare un riepilogo dettagliato del problema, consentendo di ottenere aiuto in modo più diretto e semplice.

Sottolineiamo, inoltre, che la chat con il supporto è contraddistinta dal badge di verifica ufficiale, un elemento che garantisce che gli utenti stiano comunicando con il vero team di assistenza.

Questo dettaglio non è scontato, considerando il crescente fenomeno delle truffe online e dei tentativi di phishing che sfruttano account falsi o clone di servizi ufficiali, come spesso vi abbiamo raccontato sulle nostre pagine.

Una volta all’interno della chat, gli utenti riceveranno inizialmente risposte generate da un sistema di intelligenza artificiale. L’IA ha un ruolo chiave in quanto permette di gestire in modo rapido le richieste più comuni; come errori di connessione, configurazioni errate, gestione della privacy o spiegazioni sulle nuove funzioni.

Tuttavia, WhatsApp è consapevole che l’IA non è infallibile pertanto è utilizzata, per lo più, per la gestione di casi comuni, facilmente risolvibili.

Nei casi più particolari o semplicemente se l’utente lo dovesse decidere, sarà sempre possibile di chiedere di essere messi in contatto con un operatore umano durante la conversazione.

Nonostante la nuova chat diretta, WhatsApp continuerà a mantenere attivi anche gli altri canali di supporto.

Chi preferisce, o in caso di problemi più gravi (ad esempio quando l’app non è utilizzabile), potrà comunque inviare una email all’indirizzo support@whatsapp.com.

Questa strategia multi-canale, pertanto, dimostra la volontà di WhatsApp di non forzare gli utenti a un unico percorso, ma di offrire diverse opzioni per risolvere i problemi incontrati all’interno dell’app, dai più comuni ai più complessi proponendo soluzioni flessibili.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Attualmente, stando a quanto affermato dal team di sviluppo, la funzione è disponibile solo per i beta tester iOS iscritti al programma TestFlight, ma noi l’abbiamo già a bordo della versione stabile di WhatsApp (v2.25.19.83) a conferma che la novità è attualmente in via di rilascio anche sul canale stabile.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.