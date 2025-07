Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per iOS direttamente sull’App Store: questa volta non si tratta di una beta, bensì di una versione stabile che porta l’applicazione alla versione 25.19.75 e dà il via al roll out di una nuova funzione alimentata dall’intelligenza artificiale: gli utenti stanno ricevendo la possibilità di impostare degli sfondi delle chat generati da Meta AI.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull'app di messaggistica più famosa al mondo — avete letto dei thread per riorganizzare le risposte ai messaggi?

Gli sfondi delle chat di WhatsApp creati da Meta AI

Meta sta investendo tantissimo sull’intelligenza artificiale — è stato creato persino un super-team dedicato — e Meta AI continua a farsi largo nei servizi di punta come WhatsApp: con l’ultimo aggiornamento, è possibile affidare all’AI il compito di generare sfondi personalizzati per le chat.

La funzione in discorso aveva già fatto capolino in una versione beta del mese di maggio e consiste, come detto, nella possibilità di creare degli sfondi personalizzati per le proprie conversazioni di WhatsApp sfruttando le capacità di Meta AI. Ebbene, adesso la versione stabile dell’app per iOS si mette in pari con la controparte Android: con l’aggiornamento alla versione 25.19.75 è iniziata la distribuzione della funzione descritta per tutti gli utenti di WhatsApp per iOS. Come potete vedere dallo screenshot seguente, basta entrare in Impostazioni > Chat > Tema della chat chat predefinito per imbattersi nella nuova voce Create with AI; con un tap, si apre un prompt dove è possibile descrivere lo sfondo desiderato, dopodiché la descrizione viene interpretata da Meta AI, che genera una serie di sfondi basati sulla richiesta e li presenta in una galleria di facile consultazione. Nel caso in cui nessun risultato venga ritenuto soddisfacente, è possibile modificare la richiesta oppure chiedere a Meta AI di generare altri sfondi. Una volta trovato uno sfondo di proprio gradimento, è possibile personalizzarlo ulteriormente chiedendo di modificare la palette cromatica, di aggiungere/rimuovere elementi o di migliorare i dettagli. Terminati gli ultimi ritocchi, l’utente può scegliere di impostare il nuovo sfondo per tutte le chat o di assegnarlo a specifiche conversazioni.

Come si accennava poco sopra, i nuovi sfondi di WhatsApp generati da Meta AI sono in roll out nel canale stabile e raggiungeranno tutte le utenze nelle prossime settimane. Nel frattempo, potete scaricare l’ultimo aggiornamento dell’app direttamente dall’App Store a questo link e consultare la nostra guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

