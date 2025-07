WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

L’ultima novità arriva con la versione 25.20.10.73 di WhatsApp Beta per iOS, disponibile tramite il TestFlight Program, e riguarda una funzionalità che punta a cambiare il modo in cui i canali interagiscono con i loro follower ovvero la possibilità per gli admin di pubblicare domande direttamente nei canali.

I canali diventeranno più attivi e dinamici grazie alla funzione “Domande”

Da quando WhatsApp ha lanciato i canali, la funzione ha rappresentato un’opzione utile per chi desiderava diffondere informazioni a un ampio pubblico in modo però unidirezionale.

In generale il meccanismo è sempre stato quello di comunicare informazioni e simili a un pubblico che non ha mai avuto modo di esprimersi. Con questa nuova funzione in arrivo, gli amministratori potranno ribaltare questa dinamica e raccogliere feedback, opinioni e idee direttamente dalla community.

Lato interfaccia, come si può notare dalle seguenti schermate (via WABetaInfo) la funzione apparirà nel menu degli allegati dove farà la sua comparsa una nuova voce chiamata “Domande”.

Quando un amministratore selezionerà questa opzione, potrà scrivere e pubblicare una domanda come aggiornamento di canale. Tutti gli iscritti che visualizzano il messaggio potranno rispondere direttamente.

Le risposte saranno visibili esclusivamente all’amministratore, una scelta pensata per mantenere la privacy degli utenti e incentivare la condivisione sincera; peraltro, nessuno potrà vedere le risposte altrui, né reagire o commentare.

Tutte le risposte inviate dagli utenti saranno raccolte all’interno dello stesso aggiornamento dove era stata pubblicata la domanda. L’amministratore in questo modo potrà accedere facilmente a tutte le risposte, leggerle in ordine e valutare il feedback.

Un dettaglio interessante riguarda la gestione dei messaggi: se l’admin decidesse di eliminare l’aggiornamento con la domanda, tutte le risposte associate verrebbero rimosse definitivamente, senza possibilità di recupero.

Le applicazioni di questa funzione sono svariate ed estremamente utili, in maniera concreta: per esempio un canale dedicato alle notizie locali potrebbe chiedere ai cittadini quali tematiche vorrebbero approfondire o chiedere feedback in merito ad avvenimenti dell’ultima ora e ricevere testimonianze dagli utenti.

L’aggiunta delle domande rappresenta un passo importante nella strategia di Meta per WhatsApp ovvero trasformare i canali in veri e propri luoghi di comunicazione bidirezionale in cui amministratori e community possono parlarsi e scambiarsi informazioni.

In tal senso, questa funzione, come molte aggiunte dall’app nelle ultime settimane, serve anche a WhatsApp per allinearsi alla concorrenza; nella fattispecie Telegram ha già consolidato le sue community con sondaggi e commenti ai post anche all’interno dei canali.

Guardando alla strategia più ampia dell’azienda, la funzione “Domande” è una mossa apparentemente semplice, ma in realtà molto efficace perché permette di raccogliere feedback reali, stimolare la partecipazione degli utenti e rafforzare il legame con la propria community, senza sacrificare la privacy che da sempre rappresenta uno dei pilastri della piattaforma di Meta.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Come accennato, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata pubblicamente neppure per tutti i beta tester.

Secondo quanto indicato, sarà inclusa in un aggiornamento futuro, ma non è chiaro se il rollout sarà graduale o globale. Considerando la politica prudente di WhatsApp negli anni, è probabile che inizialmente venga testata su un numero limitato di canali prima di essere estesa a tutti; pertanto non ci sono ancora dettagli ufficiali sul rilascio globale.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.