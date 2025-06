Dopo il lancio a sorpresa sul mercato cinese, Amazfit Balance 2 continua a essere protagonista di rumor. A poche ore di distanza dalla notizia secondo cui il nuovo flagship Amazfit potrebbe arrivare sui mercati internazionali in due varianti. Se i rumo precedenti parlavano di una versione XT, oggi vi riportiamo una nuova indiscrezione, proveniente ancora una volta da AndroidTr, secondo cui potrebbe arrivare un dispositivo di cui finora non si era sentito parlare: Amazfit Balance 2 Titanium, che avrebbe già ottenuto la certificazione da parte della FCC.

Terzo modello o variante di mercato?

le informazioni recuperate, pur essendo decisamente complete, non permettono di fare particolari speculazioni su quelle che potrebbero essere le peculiarità di questo nuovo smartwatch. Si parla di uno schermo circolare con risoluzione di 480 x 480 pixel, probabilmente con una cassa in titanio per contenere il peso. Il numero di modello riportato è A2430, con connettività Bluetooth 5.2 (non si parla di WiFi ma sembra scontata la presenza) e Zepp OS 5.0, una versione che potrebbe introdurre diverse novità anche se le prime immagini non sembrano svelare nulla.

La scheda tecnica trapelata include sistema di posizionamento GPS con supporto a diverse costellazioni di satelliti, magnetometro, giroscopio, accelerometro e altimetro, monitoraggio del battito cardiaco e del ciclo femminile, supporto per le mappe offline (fin o a 400 km di lato) informazioni meteo e previsioni del tempo.

Non mancherà ovviamente l’assistente vocale (che dovrebbe essere sempre Zepp Flow), controllo per musica e foto, possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartphone e tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità, una funzione che aveva debuttato nel mondo Amazfit proprio con l’originale Balance circa 18 mesi fa.

Non si fa cenno alle dimensioni della batteria né al materiale utilizzato dal vetro, ma se questa versione premium dovesse arrivare sul mercato, potrebbe portare con sé anche un vetro zaffiro, per renderlo ancora più prestigioso oltre che resistente.

Non è chiaro se Amazfit Balance 2 Titanium sia un modello destinato sono ad alcuni mercati internazionali, se arriverà anche nel nostro Paese o se è semplicemente un nome diverso per quel Balance 2 XT di cui vi abbiamo parlato solo ieri. Con la presentazione ormai dietro l’angolo, visto che giugno è il mese indicato per il lancio, non ci resta che aspettare ancora pochi giorni per svelare tutti i dettagli del nuovo e attesissimo smartwatch firmato Amazfit.

In copertina Amazfit Balance