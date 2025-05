È ormai passato ben più di un anno dall’uscita di Amazfit Balance, dunque era più che lecito aspettarsi il lancio di un successore: a brevissima distanza dalle anticipazioni delle scorse ore, un po’ a sorpresa Amazfit Balance 2 è ufficiale in Cina, con disponibilità effettiva fissato tra meno di una settimana.

Amazfit Balance 2 è ufficiale: miglioramenti, ma niente stravolgimenti

Amazfit Balance è uno degli smartwatch più interessanti per rapporto qualità-prezzo, ma potrebbe essere presto “superato” dal nuovo modello: Amazfit Balance 2 è ufficiale e introduce miglioramenti riguardanti la durata della batteria, i materiali e le funzionalità. Il nuovo smartwatch è infatti stato presentato ufficialmente in Cina, anche se il debutto avverrà tra qualche giorno.

In base a quanto possiamo vedere dalle immagini, risulta complicato distinguere a prima vista il nuovo modello da quello precedente: abbiamo un design circolare e la maggior parte degli elementi sembra essere rimasta al suo posto; in realtà lo smartwatch propone dimensioni leggermente superiori (47 mm anziché 46 mm), con l’intento di accogliere qualche cambiamento nei componenti.

Uno di questi è costituito dalla copertura del pannello, che resta un AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480: quest’ultimo è protetto da cristallo di zaffiro e non da un vetro temperato, con l’obiettivo di offrire una maggiore resistenza e durabilità. Il peso non ne risentirà troppo, con 59 grammi cinturino incluso.

La batteria sale a 658 mAh e mette ovviamente a disposizione un’autonomia migliore: la modalità standard può arrivare fino a 21 giorni, con un bel salto rispetto ai 14 promessi con il Balance precedente; migliora anche la durata con GPS a basso consumo, estesa a 67 ore (dalle 52 del primo modello). A questi passi avanti contribuiscono il SoC, che risulta lo stesso già visto su Amazfit T-Rex 3, con supporto a Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 GHz) e GPS, e la presenza di Zepp OS 5.

Tra le funzionalità troviamo mappe offline e archiviazione musicale, ma anche monitoraggio del golf, modalità avanzate per la corsa e per le immersioni subacquee (in arrivo successivamente via OTA), che completano le tante altre già presenti sui prodotti Amazfit. L’ultima in particolare potrebbe suggerire un miglioramento nella resistenza all’acqua rispetto al primo modello, e in effetti il Balance 2 arriva fino a 10 ATM. Non mancano naturalmente monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), così come il monitoraggio del livello di stress e del sonno. Lo smartwatch include anche un microfono e un altoparlante per le chiamate via Bluetooth.

Nelle scorse ore su YouTube era addirittura spuntato un video con l’unboxing di Amazfit Balance 2, che ha di fatto “aperto la strada” all’annuncio ufficiale.

Prezzo e uscita di Amazfit Balance 2

Amazfit Balance 2 sarà disponibile in Cina dal 20 maggio 2025, ossia tra meno di una settimana. Il prezzo nel Paese è di 1969 yuan, corrispondenti a circa 244 euro: si tratta di una cifra molto vicina a quella del modello originale (249,90 euro), ma che nel mercato globale sarà molto probabilmente destinata a salire.

Per il momento non ci sono dettagli sul lancio globale: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.