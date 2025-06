Se ne parla ormai da tempo (anni) e già questa primavera Microsoft aveva anticipato di essere a lavoro per rivedere definitivamente e rendere più utile e funzionale la tanto temuta Blue Screen of Death di Windows, o se preferite BSOD.

Tutti gli utenti Windows 10 e Windows 11 e non solo, sanno bene cosa significa la schermata blu di errore, una situazione che in sostanza ci sta avvisando di un problema (di qualsiasi natura) con il PC e il sistema operativo, obbligando l’utente a un riavvio o comunque avvisandolo che qualcosa non va e bisognerebbe porvi rimedio.

Bene, dopo tanto tempo pare che Microsoft sia ormai in procinto di eliminare la BSOD, o meglio di sostituire la Blue Screen of Death con quella che si può definire ora Black Screen of Death, il tutto a detta dell’azienda per semplificare la procedura di risoluzione. Ma vediamo insieme dettagli.

Windows 11: addio BSOD, anzi benvenuta BSOD semplificata

L’abbandono della schermata blu in favore di quella nera come detto non è una cosa nuova; già ad aprile Microsoft aveva dato precise indicazioni sulle proprie intenzioni, puntando non solo a rendere più semplice la fase di debug, ma anche eliminando dalla vista uno degli errori più odiati dagli utenti Windows, non solo consumer ma anche professionali e aziendali.

Andando nel dettaglio, la nuova schermata nera della morte, o “BSOD semplificata“, abbandona oltre allo sfondo blu anche la classica faccina triste in cima alla pagina e il codice QR; al loro posto ci sarà come detto uno sfondo nero che ricorda quello degli aggiornamenti di Windows e il codice di errore con tanto di segnalazione del driver interessato.

Secondo Microsoft, questo nuovo approccio dovrebbe velocizzare sensibilmente anche la parte di debug, così come del resto evidenziano le parole di David Weston, Vice President of Enterprise and OS security di Microsoft, che in un’intervista ai colleghi di The Verge dichiara:

Questo è un modo per fare chiarezza e fornire informazioni migliori per consentire a noi e ai clienti di arrivare davvero a quale sia il nucleo del problema in modo da poterlo risolvere più velocemente.

Stando sempre alle dichiarazioni di Microsoft, la nuova BSOD nera arriverà in un aggiornamento di Windows 11 a fine estate, insieme a un’altra novità di rilievo, ovvero Quick Machine Recovery, il tutto per migliorare l’impatto sui sistemi Windows (soprattutto aziendali) in caso di problematiche gravi o incidenti su scala globale come il caso CrowdStrike della scorsa estate.