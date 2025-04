Può una semplice schermata incutere ansia e timore in un utente? Certo che sì, e molti di voi avranno probabilmente sperimentato queste sensazioni grazie a uno dei simboli più iconici, e temuti, del mondo Windows: la celebre Blue Screen of Death (BSOD). Pare che la schermata in questione stia per subire un’importante trasformazione con il prossimo aggiornamento Windows 11 24H2, Microsoft avrebbe infatti deciso di ridisegnare questa schermata, introducendo modifiche significative per migliorarne la chiarezza e l’usabilità.

Microsoft rivoluziona il BSOD: cosa cambia?

Chi ha seguito l’evoluzione del BSOD sa bene che Microsoft, con Windows 11, aveva temporaneamente sperimentato un passaggio alla “Black Screen of Death”, salvo poi tornare rapidamente al classico colore blu; ora, con la versione 24H2 di Windows 11 (KB5053658 Preview Build sul Beta Channel per Windows Insider), la schermata d’errore viene rinnovata con alcune modifiche sostanziali.

Secondo quanto riportato, Microsoft ha deciso di eliminare definitivamente alcuni elementi storici del BSOD: il codice QR, l’icona della faccina triste (che dal 2012 accompagnava gli utenti nei momenti più critici del sistema operativo) e l’iconico colore blu. L’obiettivo principale di questa revisione è rendere la schermata più professionale e chiara, riducendo elementi superflui che potrebbero non fornire un aiuto immediato all’utente.

Ecco le principali novità del nuovo BSOD:

Niente più codice QR -> Microsoft ha deciso di rimuovere il codice QR, che in teoria avrebbe dovuto fornire un accesso rapido alla risoluzione dei problemi, ma che spesso veniva ignorato dagli utenti o risultava poco efficace.

-> Microsoft ha deciso di rimuovere il codice QR, che in teoria avrebbe dovuto fornire un accesso rapido alla risoluzione dei problemi, ma che spesso veniva ignorato dagli utenti o risultava poco efficace. Scomparsa della faccina triste -> introdotta in Windows 8, questa emoticon serviva a rendere il messaggio meno tecnico e più umano, ma Microsoft sembra aver optato per un design più sobrio e professionale.

-> introdotta in Windows 8, questa emoticon serviva a rendere il messaggio meno tecnico e più umano, ma Microsoft sembra aver optato per un design più sobrio e professionale. Cambio di colore -> il nuovo BSOD non manterrà il tradizionale colore blu ma abbraccerà la colorazione nera, continuando a fornire informazioni tecniche sull’errore, un codice di riferimento e suggerimenti generali su cosa fare dopo un crash del sistema.

-> il nuovo BSOD non manterrà il tradizionale colore blu ma abbraccerà la colorazione nera, continuando a fornire informazioni tecniche sull’errore, un codice di riferimento e suggerimenti generali su cosa fare dopo un crash del sistema. Maggiore attenzione alla leggibilità -> il testo della schermata potrebbe essere reso più chiaro, per aiutare gli utenti a comprendere meglio il problema senza dover cercare informazioni aggiuntive online.

Microsoft ha progressivamente migliorato la stabilità di Windows, riducendo la frequenza con cui gli utenti incontrano schermate di errore critiche, tuttavia, quando un problema di sistema si presenta, avere una schermata più chiara e professionale può fare la differenza tra una risoluzione rapida e un’esperienza frustrante.

La rimozione del codice QR e della faccina triste potrebbe sembrare un dettaglio marginale, ma si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione dell’interfaccia di Windows 11; Microsoft sta cercando di rendere il sistema operativo più coerente e professionale, riducendo elementi che potrebbero risultare superflui o inefficaci.

La nuova versione della schermata blu della morte verrà distribuita prima ai Windows Insider che utilizzano Windows 11 24H2 (o versione successiva) nei canali Beta, Dev e Canary, in seguito verrà resa disponibile per un pubblico più ampio. Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questo nuovo BSOD, apprezzeranno la maggiore sobrietà o rimpiangeranno gli elementi rimossi?