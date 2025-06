Microsoft continua a rafforzare l’integrazione tra smartphone Android e Windows 11 introducendo una novità che, sebbene ancora in fase di rilascio graduale, promette di semplificare ulteriormente l’esperienza utente; stiamo parlando della possibilità di eseguire il mirroring dello schermo dello smartphone direttamente dal menù Start, senza dover aprire manualmente l’app Phone link.

Una modifica apparentemente secondaria, ma che riflette un cambiamento più profondo nella direzione della produttività integrata e della continuità d’uso tra dispositivi; vediamo quindi di cosa si tratta, come funziona e quali limiti presenta attualmente questa funzionalità, destinata a diventare una delle preferite da chi lavora tra smartphone e PC.

Il mirroring dello smartphone su Windows 11 ora si fa dal menù Start

Con l’aggiornamento di sicurezza di maggio 2025 Microsoft ha introdotto un nuovo pannello all’interno del menù Start di Windows 11 chiamato Collegamento al telefono, questo riquadro, posizionato lateralmente all’interno del menù Start, offre accesso rapido a notifiche recenti, messaggi, trasferimento file e ora anche la funzione di mirroring dello schermo Android, una delle più richieste dagli utenti del sistema operativo di Microsoft.

Fino a poco tempo fa, per avviare la condivisione dello schermo bisognava aprire manualmente l’app Phone Link, ora invece è sufficiente cliccare l’immagine dello smartphone Android collegato nel pannello in questione per avviare la proiezione del display, sempre che il dispositivo sia già stato precedentemente configurato tramite l’app.

In pratica, la funzione si appoggia ancora a Phone Link, ma la sua attivazione è ora integrata nativamente nel menù Start, rendendo l’intera procedura decisamente più immediata.

Al momento non è chiaro quali dispositivi Android siano compatibili con la funzione, di sicuro lo sono gli smartphone Samsung Galaxy che, grazie alla One UI, supportano nativamente la condivisione avanzata con Windows e includono comportamenti intelligenti che migliorano l’esperienza d’uso.

Tra questi vale la pena citare l’automatica disattivazione della tastiera su schermo quando viene rilevata una tastiera fisica (come quella del PC), in modo da lasciare più spazio allo schermo del telefono condiviso; inoltre, sono presenti scorciatoie rapide direttamente accessibili durante il mirroring, come Mostra appunti o Traduci. Ciò consente inoltre agli utenti di utilizzare mouse e tastiera del computer per navigare sullo schermo dello smartphone.

Oltre alla funzione di duplicazione dello schermo, Microsoft ha migliorato anche l’interfaccia di trasferimento dei file: sempre dal pannello laterale del menù Start è possibile cliccare sul pulsante Invia file per accedere alla nuova schermata di trasferimento, selezionare i file desiderati e inviarli al proprio smartphone. Il sistema inoltre mostra in tempo reale l’avanzamento del trasferimento, con tanto di barra visibile passando il cursore del mouse sulla notifica.

Attualmente la nuova funzione di mirroring dello schermo è disponibile per tutti gli utenti iscritti al programma Windows Insider, ma Microsoft ha già confermato che il rollout per tutti gli utenti inizierà tra la fine di maggio e le prime settimane di giugno, raggiungendo progressivamente tutti gli utenti Windows 11.

Va comunque precisato che, qualora non vedeste il nuovo pannello Collegamento telefono nel vostro menù Start, potrebbe essere necessario attivare manualmente l’opzione Mostra dispositivo mobile in Start nelle impostazioni di personalizzazione del menù in questione.