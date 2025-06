In ambito software, soprattutto quando si parla di versioni Beta, può succedere davvero di tutto, ma quanto accaduto nelle ultime ore agli utenti del programma Windows Insider ha un sapore decisamente nostalgico, tanto da sembrare a prima vista uno scherzo da primo aprile fuori stagione; invece è tutto vero, alcune build Beta di Windows 11 riproducono il suono di avvio di Windows Vista al posto di quello attuale.

Il ritorno inaspettato di Windows Vista

Tutto è iniziato con una segnalazione dell’utente XenoPanther, noto per testare regolarmente le versioni preliminari di Windows; durante una sessione di accesso l’utente ha notato qualcosa di bizzarro, il classico suono di avvio di Windows 11 era sparito, sostituito dall’inconfondibile effetto audio introdotto con Windows Vista, il sistema operativo di Redmond rilasciato nel lontano 2007 e noto non solo per il suo stile grafico, ma anche per i numerosi problemi prestazionali dell’epoca.

Dopo aver analizzato il comportamento anomalo, è emerso che il file audio .wav predefinito era stato sostituito proprio con quello di Vista, dando così vita a un ritorno del tutto inatteso e soprattutto non voluto del fantasma dei sistemi operativi passati.

La curiosa anomalia non è sfuggita a Brandon LeBlanc, Senior Program Manager del team Windows Insider, che è intervenuto direttamente per confermare che si tratta di un bug, smentendo categoricamente qualsiasi intento deliberato; in un primo momento LeBlanc ha ironizzato sull’accaduto dicendo che il cambio era stato fatto per accontentare chi diceva di amare Vista, ma poco dopo ha chiarito che si trattava di una semplice battuta, confermando che l’inserimento del suono era del tutto accidentale.

Al momento le cause esatte del problema non sono note, ma tra gli addetti ai lavori c’è chi ipotizza che possa trattarsi del gesto goliardico di un dipendente magari nostalgico, oppure di una banale svista; in ogni caso Microsoft è al corrente dell’accaduto e dovrebbe provvedere alla correzione nel prossimo aggiornamento disponibile per gli Insider.

Situazioni come questa ricordano ancora una volta la natura sperimentale delle versioni Beta, che spesso includono codice in fase di test, elementi temporanei o modifiche non finalizzate, e dove piccoli errori possono avere effetti sorprendenti; in questo caso il risultato ha strappato più di un sorriso alla community, alimentando tra l’altro la discussione intorno a Windows Vista, già tornato al centro dell’attenzione in questi giorni per via del nuovo design Liquid Glass mostrato da Apple, che in molti hanno definito curiosamente familiare.

Sebbene questa incursione sonora del passato sia destinata a sparire in tempi brevi, resta una curiosità interessante per tutti gli appassionati di tecnologia e di storia di Windows; e chissà, magari in qualche team interno di Microsoft qualcuno sta davvero rivalutando Vista, o almeno il suo sound design.