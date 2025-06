Non solo iPhone, iPad e Mac: i rumor sui prossimi prodotti targati Apple investono anche dispositivi “di secondo piano” che dovrebbero arrivare entro fine anno, come la Apple TV 4K (2025) e il tracker Apple AirTag 2.

Non vi sono molte certezze sulla nuova generazione del box Apple TV ma emergono comunque elementi sufficienti per suggerire che si farà e porterà con sé qualcosa di nuovo. Lo stesso discorso può essere, per certi versi, replicato per AirTag 2 che, a quanto sembra, non sarà compatibile esclusivamente con la prossima versione di iOS. Ecco quando arriveranno questi dispositivi e cosa sappiamo finora sul loro conto.

Cosa aspettarsi dalla Apple TV 4K (2025), in arrivo entro fine 2025?

All’inizio dell’anno, Mark Gurman di Bloomberg aveva diffuso il listone dei dispositivi che Apple avrebbe potuto presentare nel corso del 2025 e, tra questi, figurava una nuova iterazione del box Apple TV 4K, pronto a raccogliere l’eredità del predecessore, attualmente in commercio. L’annuncio dovrebbe avvenire a tre anni di distanza, ovvero nel mese di ottobre di quest’anno.

Finora non sono emerse molte indiscrezioni sulle funzionalità che il box di nuova generazione possa includere ma è probabile che al suo interno trovi posto un modem Wi-Fi prodotto da Apple, utile per l’ecosistema di dispositivi Home che verrà (quindi una sorta di novità in ottica futura).

Analizzando il codice sorgente di tvOS 26, i colleghi di 9to5Mac hanno scovato indizi legati all’integrazione di una fotocamera; oltre a questa novità, è possibile che arrivi il supporto ad alcune funzionalità di Apple Intelligence.

Se ciò avvenisse, il nuovo box Apple TV 4K dovrebbe ruotare attorno a un SoC compatibile che, immaginiamo, possa essere uno tra Apple A17 Pro (che troviamo sugli iPhone 15 Pro e sull’ultimo iPad mini) o Apple A18 (che troviamo sugli iPhone 16 “base”).

Anche Apple AirTag 2 potrebbe arrivare a breve con alcune novità

Dallo scorso anno si parla del lancio di AirTag 2 (nome in codice B589), seconda generazione dell’Apple AirTag che venne annunciato nell’aprile del 2021 dal colosso di Cupertino.

All’inizio di quest’anno, un leaker aveva suggerito l’arrivo del dispositivo tra maggio e giugno ma, ora che siamo quasi a luglio, pare altamente improbabile che si possa concretizzare quanto previsto.

I colleghi di 9to5Mac suggeriscono che Apple abbia già fatto in modo di rendere AirTag 2 compatibile con iOS 18.6 (attualmente in fase di sviluppo): ciò implica che non richiederà per forza il prossimo iOS 26 a livello di compatibilità, ma potrà essere sfruttato in accoppiata anche con i tre iPhone che moriranno con l’ultimo aggiornamento intermedio di iOS 18 (ovvero iPhone Xr, iPhone Xs e iPhone Xs Max).

Andando oltre, pare che il lancio di AirTag 2 sia stato spostato all’autunno e, in questo caso, pare plausibile la possibilità di vederlo tra i protagonisti dell’evento di lancio dei nuovi iPhone e dei nuovi Apple Watch, ovvero a settembre 2025.

Dal punto di vista funzionale, la seconda generazione di AirTag dovrebbe potere contare su sensibili miglioramenti:

Connettività e raggio d’azione grazie a un chip UWB di seconda generazione che gli permetterà di essere localizzato con precisione fino a 60 metri di distanza (contro i 15 metri del dispositivo di prima generazione).

grazie a un chip UWB di seconda generazione che gli permetterà di essere localizzato con precisione fino a 60 metri di distanza (contro i 15 metri del dispositivo di prima generazione). Manomissione più difficile per complicare le pratiche atte a sfruttare il dispositivo, magari disattivando il suono di avviso, come dispositivo di stalkeraggio; ciò migliorerà l’esperienza complessiva per quanto riguarda sicurezza e privacy.

per complicare le pratiche atte a sfruttare il dispositivo, magari disattivando il suono di avviso, come dispositivo di stalkeraggio; ciò migliorerà l’esperienza complessiva per quanto riguarda sicurezza e privacy. Gestione della batteria che verrà migliorata introducendo avvisi per il livello di batteria basso e molto basso, riducendo le possibilità di dispositivi che si scaricano senza preavviso; ciò potrebbe, dall’altro lato, suggerire un maggiore consumo energetico da parte del nuovo hardware.

L’ultima indiscrezione su AirTag 2 parla della sostituzione della batteria “a bottone” (la CR2032) con una batteria che possa essere ricaricata. Ciò, al momento, risulta comunque meno probabile rispetto agli altri miglioramenti che vi abbiamo elencato.