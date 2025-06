Nella giornata di oggi, giovedì 5 giugno, Amazon ha presentato le Fire TV della serie Omni Mini-LED, due televisioni di fascia medio-alta che vanno ad ampliare la neonata gamma di smart TV dell’azienda. Sono entrambe già disponibili in preordine in Italia, smart TV complete, tecnologiche e soprattutto molto interessanti per rapporto tra qualità e prezzo, almeno sulla carta.

Caratteristiche e funzioni delle Fire TV Omni Mini-LED di Amazon

Amazon parla di serie perché ci sono due modelli: 55″ e 65″, dovrebbe arrivare anche la versione da 75″ considerando che la relativa pagina prodotto ne fa menzione. Si tratta comunque dello stesso prodotto, una smart TV dotata di uno schermo 4K QLED Mini-LED con 1400 nit di luminosità di picco (luminosità che si regola automaticamente tramite sensori), fino a 768 zone di dimming, supporto al Dolby Vision IQ e all’HDR10+ Adaptive, e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz (con modalità gaming attiva, altrimenti si ferma a 120 Hz), utile soprattutto per giocare.

Rimanendo sul tecnico, le Amazon Fire TV Omni Mini-LED sono dotate di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, oltre al Dolby Atmos 2.1 integrato in un sistema audio composto da due altoparlanti e un subwoofer. Sono dotate inoltre di una porta USB 3.0, di una porta audio ottica digitale, di due HDMI 2.0, una HDMI eARC 2.1, una HDMI 2.1, una porta Ethernet e un attacco VESA standard per appenderle alla parete.

Per quanto riguarda invece le dimensioni:

Schermo 55”: 123 cm x 80 cm x 30 cm

Schermo 65”: 145 cm x 92 cm x 36 cm

Schermo 75”: 168 cm x 105 cm x 37 cm

Specifiche a parte, queste nuove televisioni sono dotate ovviamente del sistema operativo Fire TV, che oltre a essere gestibile tramite Amazon Alexa e a integrare le più popolari app, comprese quelle di streaming, offre anche alcune funzionalità più particolari. C’è per esempio Intelligent Picture, una funzione che sfrutta i sensori integrati nella televisione per ottimizzare e regolare automaticamente e in tempo reale i dettagli delle immagini visualizzate facendo sì che risaltino meglio le varie scene adattando la luminosità e la temperatura del colore potendo anche garantire una visione ottimale in condizioni di luce diverse.

Quando invece la TV è inattiva, è possibile impostare la modalità ambiente di Fire TV, che vanta oltre 2000 opere d’arte gratuite, animazioni, fotografie subacquee e di paesaggi, immagini dallo spazio, contenuti che la rendono un oggetto d’arredamento che integra tra l’altro anche alcune informazioni utili.

Da segnalare anche la modalità gaming, che oltre alla menzionata frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz, conta sulla certificazione AMD FreeSync Premium Pro e su una modalità automatica a bassa latenza per garantire un’esperienza di gioco soddisfacente.

Non è ancora disponibile ma arriverà in seguito Dual Audio, una funzione che permette alle persone con apparecchi acustici compatibili con ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) di ricevere audio in alta qualità permettendo tuttavia nel contempo alle altre persone vicine di ascoltare tramite gli altoparlanti della TV.

Amazon Fire TV Omni Mini-LED: prezzi e disponibilità

Come anticipato, sono già disponibili in preordine le Amazon Fire TV Omni Mini-LED: il modello da 55 pollici costa 999,99 euro, mentre la variante da 65 pollici costa 1299,99 euro. La data di uscita è invece fissata per il prossimo 8 luglio. Non abbiamo al momento informazioni sull’eventuale lancio della versione con schermo da 75″ citata.

Link per preordinare su Amazon Fire TV Omni Mini-LED da 55″ a 999,99 euro

Link per preordinare su Amazon Fire TV Omni Mini-LED da 65″ a 1299,99 euro