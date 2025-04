Dagli Stati Uniti arriva la notizia del lancio di una nuova interessante funzionalità dedicata agli utenti Amazon Kindle che per qualche motivo vogliono riprendere la lettura di una serie di libri dopo un po’ di tempo.

Per gli appassionati di serie di libri, infatti, ricordare trame e personaggi dopo una lunga pausa di lettura può essere una vera e propria sfida ed è qui che entra in gioco la nuova funzione Recaps (che in italiano potrebbe essere tradotta in Riepiloghi).

Arriva una nuova funzione per gli utenti Amazon Kindle

La nuova funzionalità studiata dal team di Amazon ricorda quella simile che solitamente si trova nelle serie TV dei principali servizi streaming e che consente agli utenti di visualizzare un breve riassunto delle puntate precedenti prima di guardarne una nuova.

In pratica, Recaps di Kindle rende più facile per i lettori immergersi nel prossimo libro della loro serie preferita, fornendo un rapido ripasso delle trame e degli archi narrativi dei personaggi.

Amazon ha reso noto che gli utenti di dispositivi Kindle negli Stati Uniti possono ora usufruire di brevi riassunti per i libri che hanno acquistato o preso in prestito per migliaia di eBook in serie in lingua inglese. La medesima funzionalità sarà presto disponibile anche sull’app Kindle per iOS

Il team di Amazon precisa che per usufruire di questa nuova funzionalità gli utenti devono accertarsi di avere installato l’ultima versione software disponibile.

Per scoprire se una serie ha Recaps disponibili è sufficiente cercare il pulsante “View Recaps” nella pagina della serie nella propria Kindle Library o nel menu a tre punti della serie.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Amazon per scoprire quando questa funzione sarà implementata anche per gli utenti Kindle europei.