Mentre il mercato delle schede grafiche si prepara un’estate piuttosto tranquilla dal punto di vista delle novità, il segmento dei processori desktop potrebbe invece avere in serbo diverse e interessanti nuove proposte per l’utente consumer.

Questo vale per Intel ma a quanto pare anche e soprattutto per AMD che, nell’ultima versione dei driver SI for Radeon, ha lasciato traccia di diversi inediti modelli di CPU Ryzen 9000, molto probabilmente in quella che possiamo definire la fase pre-lancio.

Scovati nel vero senso del termine da un utente X, i processori in questione non saranno rivolti solo al settore consumer ma anche al mondo delle workstation professionali con la gamma Ryzen PRO. Vediamo insieme i dettagli.

AMD Ryzen 5 9600X3D in arrivo per dominare il segmento gaming di fascia media

Tra le CPU AMD ancora non annunciate, ma come detto imminenti, c’è senza dubbio il Ryzen 5 9600X3D, un modello che come suggerisce la sigla è destinato alle build da gaming di fascia medio-alta, seguendo le orme del tanto amato Ryzen 7 9800X3D e tutti i modelli con 3D V-Cache a marchio AMD.

Parlando di caratteristiche, non ancora trapelate, l’inedito Ryzen 5 9600X3D ricalcherà le specifiche tecniche del Ryzen 9 9600X (qui la recensione), con l’aggiunta della tecnologia V-Cache di seconda generazione.

In sostanza, saremo di fronte a un processore 6 core / 12 thread, ovviamente con architettura Zen 5 (socket AM5) e frequenze molto vicine al fratello (così come il TDP); la differenza sostanziale risiede nella cache L3 totale che, da 32 MB passa a 96 MB grazie a un chip aggiuntivo (sempre su singolo CCD).

L’elenco però è piuttosto lungo. C’è un Ryzen 5 9600 liscio a basso consumo (6C/12T a 65 watt) e quattro diversi modelli AMD Ryzen 9000 PRO desktop. In questo caso si spazia da Ryzen 5 a Ryzen 9, nel dettaglio: Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745, Ryzen 5 PRO 9645 e Ryzen 5 PRO 9400, con architettura da 6 a 16 core.

Quando arrivano i nuovi processori AMD

Al momento non è chiaro se anche i Ryzen 9000 PRO utilizzeranno l’architettura CPU Zen 5; il socket sarà ovviamente lo stesso (AM5), mentre riguardo la disponibilità si vocifera che i prodotti svelati dagli ultimi driver AMD siano programmati per giungere sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre dell’anno.

Nel frattempo ricordiamo che per quel periodo è previsto il refresh dei processori Intel Core Ultra Arrow Lake-S, con Intel impegnata anche questa estate per concretizzare le prime soluzioni per notebook Panther Lake su nodo produttivo 18A.

Nella fascia alta del mercato consumer AMD non dovrebbe avere più nulla da mostrare, il Ryzen 9 9950X3D è al momento la CPU da battere, quindi non ci rimane da vedere come e quanto Intel sarà capace di “affinare” gli attuali Core Ultra 200.