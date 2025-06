Con l’arrivo di iPadOS 26 previsto per il prossimo autunno, Apple si prepara a introdurre novità significative nell’ambito del multitasking su iPad, ma la visione di fondo dell’azienda di Cupertino resta chiara: niente convergenza tra iPad e Mac, almeno non nei termini che molti utenti e osservatori sperano da anni.

A ribadirlo con forza è stato Craig Federighi, responsabile dell’ingegneria software di Apple, durante un’intervista con i colleghi di macrumors.

iPad e Mac non saranno mai la stessa cosa, parola di Apple

Federighi ha ripercorso il cammino compiuto da Apple nel progettare un’esperienza multitasking coerente con l’identità unica dell’iPad, sottolineando come la semplicità, l’interattività e la filosofia touch first siano sempre stati elementi centrali del design del sistema operativo.

Non a caso le prime soluzioni, Slide Over e Split View, erano limitate ma pensate per non disturbare l’esperienza utente, mentre l’introduzione di Stage Manager nel 2022 ha rappresentato un cambio di paradigma più profondo, reso possibile dal fatto che gli sviluppatori avevano ormai interiorizzato l’idea che l’iPad non fosse un Mac e che l’ecosistema dovesse restare differenziato.

Alla base della posizione di Apple c’è una precisa visione del prodotto, ogni dispositivo ha uno scopo, un pubblico, un linguaggio d’interazione, e cercare di fondere tutto in un unico strumento rischia solo di snaturare entrambi i mondi; rende bene l’idea la metafora utilizzata da Federighi:

“Qualcuno ha detto: ‘Se un cucchiaio è ottimo, anche una forchetta è ottima, allora uniamoli in un unico utensile, giusto?’ A quanto pare non è un buon cucchiaio e non è una buona forchetta. È una cattiva idea. E quindi non vogliamo costruire forchette-cucchiaio.”

Una frase che racchiude perfettamente la filosofia di Apple, l’iPad non deve diventare un Mac, e viceversa; anche se i due dispositivi possono ispirarsi a vicenda, ciascuno deve mantenere la propria coerenza e unicità d’uso.

Federighi ha offerto anche un’interessante riflessione sulle implicazioni progettuali che derivano da alcune scelte apparentemente banali, se ad esempio l’iPad avesse avuto una barra dei menù fin dall’inizio, molti sviluppatori avrebbero probabilmente nascosto lì dentro funzioni importanti, compromettendo l’immediatezza dell’interfaccia.

Con iPadOS Apple sembra finalmente pronta a riconoscere l’esistenza di pubblici diversi, da un lato chi cerca un’esperienza immersiva a tutto schermo, dall’altro chi vuole più controllo, più finestre, più strumenti.

La direzione dunque non è quella della convergenza forzata tra piattaforme, ma piuttosto di una progressiva evoluzione del linguaggio dell’iPad, capace di offrire funzionalità più potenti senza rinunciare alla coerenza del touch first.

Apple sceglie ancora una volta di non seguire la strada dei dispositivi ibridi che strizzano l’occhio a tutti e non soddisfano davvero nessuno, il Mac rimane un computer completo con macOS, mentre l’iPad continua il suo percorso di maturazione come dispositivo a sé stante, che può diventare uno strumento potente o semplice a seconda delle esigenze, ma senza rinunciare alla sua identità.