Apple ha appena annunciato che il programma Self Service Repair verrà esteso ad alcuni modelli di iPad a partire da domani, giovedì 29 maggio 2025.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli e i modelli coinvolti nell’iniziativa, utile perché consente agli utenti di riparare in autonomia alcuni dispositivi della Mela Morsicata fuori garanzia grazie a manuali di riparazione, video-spiegazioni, parti di ricambio originali Apple, strumenti e kit a noleggio.

Anche gli iPad possono essere riparati in autonomia

Lanciato nel 2022, il programma Self Service Repair ha permesso agli utenti di riparare i propri dispositivi della Mela morsicata sfruttando manuali ufficiali, componenti originali Apple e tutti gli strumenti utilizzati negli Apple Store e nei centri assistenza autorizzati dal colosso di Cupertino.

Il programma, disponibile anche in Italia, è finora stato disponibile per gli iPhone e per i computer Mac ma da domani (29 maggio 2025), come anticipato in apertura, verrà esteso ad alcuni modelli di iPad. Di seguito riportiamo le parole di Brian Naumann, vicepresidente della divisione AppleCare:

“L’obiettivo di Apple è creare i prodotti migliori al mondo e fare in modo che durino il più a lungo possibile. Con l’annuncio di oggi, siamo felici di poter offrire i nostri servizi di riparazione ad ancora più clienti, consentendo così di prolungare ulteriormente la vita dei loro prodotti senza compromettere la sicurezza e la privacy”.

La lista dei modelli di iPad coinvolti

Di seguito riportiamo la lista dei modelli coinvolti in questa estensione del programma Self Service Repair:

Maggiori dettagli sul programma Genuine Parts Distributor

Il colosso di Cupertino ha colto l’occasione per fornire anche ulteriori dettagli legati al programma Genuine Parts Distributor (chiamato da noi Distributore di parti originali) che consente l’acquisto di parti originali direttamente da un distributore accreditato da Apple.

In Europa (quindi anche in Italia), i distributori terzi accreditati sono MobileSentrix e Mobileparts.shop che, a partire da domani, venderanno anche le parti di ricambio originali per iPad. Potete trovare maggiori informazioni nella pagina del programma sul portale di supporto Apple.