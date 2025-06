Manca sempre meno all’attesissimo appuntamento con l’edizione 2025 della Worldwide Developers Conference (WWDC) e, per ingannare l’attesa delle tantissime novità software in procinto di essere presentate — a partire dal nuovo sistema di numerazione unificato per tutti i sistemi operativi della mela —, Apple ha deciso di rendere pubblici i dati relativi alla diffusione di iOS 18 e iPadOS 18 su iPhone e iPad.

Tasso di diffusione di iOS 18 e iPadOS 18: dati ufficiali Apple

Pubblicati sul sito ufficiale di Apple, i dati in discorso sono stati ottenuti attraverso il rilevamento dei dispositivi che hanno effettuato transazioni sull’App Store in data 4 giugno 2025, dunque restituiscono una fotografia aggiornata a soli due giorni addietro.

Sia per quanto riguarda gli iPhone che per quanto riguarda gli iPad, Apple propone due grafici: il primo riguarda i modelli lanciati negli ultimi quattro anni, mentre il secondo delinea un quadro generale. Partendo dagli iPhone, iOS 18 è attualmente installato sull’88% dei dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni, gli altri sono fermi ad iOS 17 (8%) o ad una versione precedente (4%). Si tratta di numeri notevoli, ma il secondo grafico è — se possibile — ancora più impressionante: iOS 18 è attualmente installato sull’82% di tutti i dispositivi in circolazione, mentre i rimanenti sono equamente divisi tra iOS 17 (9%) e versioni precedenti (9%).

Spostando il focus sugli iPad e su iPadOS 18, l’ultima versione del sistema operativo è presente sull’81% dei modelli lanciati negli ultimi quattro anni, mentre iPadOS si ferma al 12% e le versioni precedenti al 7%. Allargando l’inquadratura a tutti gli iPad in circolazione, il 71% di tutti i dispositivi utilizza iPadOS 18, il 14% iPadOS 17 e il 15% versioni precedenti del sistema operativo.

Si tratta di numeri in linea con l’operato di Apple negli anni precedenti e che — al netto di tutte le differenze del caso — fanno impallidire il mondo Android, dove la diffusione di Android 15 raggiunge percentuali neppure paragonabili.