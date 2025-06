A quasi un anno di distanza dal lancio sul mercato di Garmin Edge 1050, il ciclocomputer più completo del produttore, l’azienda ne presenta un altro: Garmin Edge MTB. Come lascia intendere il suo stesso nome, si tratta di un dispositivo dedicato proprio a chi pratica la mountain bike, sia per le caratteristiche fisiche che per alcune funzionalità che lo contraddistinguono.

“Quello della MTB è un movimento davvero ampio ma soprattutto trasversale nelle sue molteplici discipline” ha commentato Stefano Viganò, Amministratore delegato di Garmin Italia “Progettato dai biker, per i biker, è pensato per chi vuole migliorare le proprie capacità tecniche e la velocità sui sentieri. Grazie alla potente registrazione GPS a 5 Hz, alla cartografia a colori dei sentieri, alle metriche della mountain bike, ai piani di allenamento e alle informazioni sul recupero, Edge MTB è pronto per essere testato sul campo”.

Design, caratteristiche e funzioni di Garmin Edge MTB

Garmin Edge MTB è un ciclocomputer robusto pensato per non temere polvere e fango. Merito di materiali resistenti (sostanzialmente plastica dura), con tanto di certificazione di impermeabilità IPX7, tra cui una lente in vetro antigraffio Corning Gorilla Glass a protezione dello schermo, che non è touchscreen, un TFT transflettivo da 2,13 pollici di diagonale con risoluzione 240 x 320 pixel; per inciso, il display di Garmin Edge 540 è da 2,6″, ciclocomputer cugino che è però più pesante e ingombrante:

Garmin Edge MTB: 50,4 x 77,8 x 19,8 mm, pesa 58 grammi

Garmin Edge 540: 57,8 x 85,1 x 19,6 mm, pesa 80,4 grammi

Niente touchscreen, dicevamo, perché si gestisce infatti tramite sette pulsanti fisici che permettono di usare Garmin Edge MTB e di attivare le sue varie funzioni classiche e peculiari alla mountain bike, tra cui il profilo Enduro per tracciare salite e discese totali di ogni corsa ed avere così i relativi dati precisi di ogni fase della sessione, con anche le percentuali, le distanze delle differenti superfici dei percorsi e le difficoltà degli stessi catalogate automaticamente.

Il profilo Downhill traccia invece ogni corsa completata, tenendo da parte le varie risalite in cima tramite navette e sciovie per far sì che non influiscano sulle statistiche complessive delle attività. Utile anche la funzione Timing Gates, che permette di impostare i cancelli di cronometraggio lungo tutto il percorso per tenere traccia degli intermedi e avere una panoramica migliore degli allenamenti e dei tempi di gara in tempo reale.

Per questi due ultimi profili, Enduro e Downhill, c’è anche la possibilità di attivare la modalità di registrazione multibanda GPS a 5 Hz, una novità assoluta per i ciclocomputer di Garmin per garantire un tracciamento più preciso in ambienti e situazioni difficili (qui per saperne di più).

Queste sono le funzioni più particolari di Garmin Edge MTB, che integra inoltre le dinamiche MTB (il Grit e il Flow presenti sui ciclocomputer Edge già da tempo), le mappe con la possibilità di accedere ai dati dei sentieri di mountain bike tramite il database online di Trailforks, o ancora, la modalità Forksight con i nomi dei sentieri di fronte al ciclista, con tanto di profili altimetrici, lunghezza, direzione di marcia e difficoltà.

Oltre alle più comuni funzionalità dei ciclocomputer di Garmin, come il calcolo della forma fisica e dei tempi di recupero, le notifiche del telefono, gli avvisi degli ostacoli su strada o l’allarme, vale la pena sottolineare anche le funzioni di sicurezza e di tracciamento con LiveTrack e rilevamento degli incidenti, il supporto ai dispositivi radar e di illuminazione Varia e ai comunicatori satellitari inReach per poter comunicare anche dove non c’è copertura telefonica.

Questione sensori e sistemi di connettività satellitare la dotazione è completa: GPS, GLONASS, Galileo, GNSS multibanda, altimetro barometrico, accelerometro, sensore della luce ambientale, magnetometro. Può contare inoltre sia sul Bluetooth che su ANT+ per connettere dispositivi e sensori terzi, bici elettriche e rulli smart compresi.

Per quanto riguarda infine l’autonomia, Garmin Edge MTB promette fino a 14 ore di utilizzo intenso, che diventano 26 con attiva la modalità risparmio energetico; il produttore non ha al momento specificato il contesto di utilizzo, per inciso. Nella confezione di vendita, oltre alla dotazione classica con ciclocomputer, staffa da manubrio, cavo di ricarica, laccetto di sicurezza e documentazione varia, c’è anche un supporto a cinghia per fissarlo al tubo orizzontale della bici in modo che sia più protetto da eventuali impatti.

Prezzo e disponibilità di Garmin Edge MTB

Garmin Edge MTB è disponibile sul mercato italiano da oggi al prezzo di 399,99 euro, ed è in vendita sul sito di Garmin, ma sarà presto acquistabile anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati.