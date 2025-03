Nelle scorse ore Bryton, azienda taiwanese che produce prodotti elettronici per il ciclismo, ha presentato un nuovo ciclocomputer di fascia alta. Si chiama Bryton Rider S810 ed è il suo dispositivo più avanzato, prodotto che arriva con la bella stagione incipiente per prendere il posto del Rider S800 affinandone l’estetica, il display e l’autonomia; costa anche 100 euro in meno di listino. Eccone una panoramica.

Caratteristiche e funzioni del ciclocomputer Bryton Rider S810

Si tratta di un ciclocomputer molto completo ma abbastanza economico, in linea con la filosofia dell’azienda. Bryton Rider S810 è dotato di un ampio schermo da 3,5 pollici, con pannello tattile a colori di tipo TFT MIP leggermente più ampio rispetto al display di S800, da 3,4 pollici. L’azienda parla di una risoluzione superiore e di una luminosità più elevata (si avvale anche di un sensore di luce che adatta la retroilluminazione automaticamente), pur senza condividere i numeri relativi.

È evidente invece sia molto meglio ottimizzato lo spazio utile, considerando che nonostante le dimensioni maggiori dello schermo gli ingombri del ciclocomputer sono inferiori, spessore a parte:

Rider S810 è lungo 102,5 mm, largo 57,6 mm e spesso 15,8 mm; pesa 116 grammi

è lungo 102,5 mm, largo 57,6 mm e spesso 15,8 mm; pesa 116 grammi Rider S800 è lungo 105 mm, largo 58,5 mm e spesso 14,2 mm; pesa 106 grammi

È un po’ più spesso e pesante (purtroppo per l’aerodinamica e la bilancia, fattori importanti per i ciclisti, ma trascurabili in questo caso), scotto da pagare per poter beneficiare dell’autonomia aggiuntiva garantita da una batteria più grande, di cui tuttavia il produttore non specifica la capacità. Sappiamo però che Bryton Rider S810 promette fino a 50 ore di autonomia, 14 ore in più rispetto al modello precedente (l’azienda non fa luce sul tipo di utilizzo, per inciso).

Da segnalare anche la disposizione leggermente diversa dei tasti fisici, che ora sono più distanziati e soprattutto zigrinati per migliorare la presa e la gestione del ciclocomputer, che grazie ai protocolli di connettività wireless Bluetooth e ANT+ supporta un ampio ventaglio di accessori come sensori di cadenza e di velocità, cardiofrequenzimetri, luci-radar, sportwatch e misuratori di potenza. C’è anche una porta USB di tipo C per la ricarica e la connessione cablata con dispositivi terzi. Completano la dotazione tecnica l’altimetro barometrico e vari sistemi di localizzazione satellitare: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS.

Bryton Rider S810 è dotato inoltre di varie funzioni utili per monitorare gli allenamenti in bici, alcune delle quali avanzate e particolari, come il Climb Challenge 2.0 che fornisce alcune informazioni chiave sulle salite imminenti, la navigazione passo-passo basata sulle mappe OpenStreetMaps precaricate e inclusive anche di negozi, ospedali e punti di interesse. Utile anche la ricerca vocale che si avvale dei servizi di Google e il supporto per i sistemi radar che segnalano i veicoli in avvicinamento.

Non mancano inoltre le funzioni di collegamento con i principali servizi terzi come Strava, Training Peaks o Komoot, c’è l’app companion Bryton Active e il supporto dei sistemi di cambio elettronico, di alcune e-bike e dei rulli smart. Ma per una panoramica più completa vi rimandiamo alla pagina web dedicata del sito di Bryton.

Prezzi e disponibilità di Bryton Rider S810

Come anticipato, Bryton Rider S810 costa di listino 100 euro in meno rispetto al suo predecessore, ovvero 299,95 euro oppure 379,95 euro nel Pacchetto sensori, che oltre al supporto per agganciare il ciclocomputer al manubrio, al cavo di ricarica e al cordoncino presenti anche nella versione standard, include in più il sensore di velocità, di cadenza e il cardiofrequenzimetro. Bryton ha fatto sapere che verrà lanciato sul mercato entro il mese di marzo, pur senza maggiori informazioni al riguardo. È probabile sia acquistabile su Amazon nei prossimi giorni.