Mentre siamo ancora in attesa di conoscere le date ufficiali per l’Amazon Prime Day 2025, il colosso dell’e-commerce annuncia un’importante novità per i più giovani: da oggi, l’abbonamento Amazon Prime costa la metà per i ragazzi tra i 18 e i 22 anni, indipendentemente dal fatto che siano studenti universitari o meno.

Amazon viene incontro ai ragazzi tra i 18 e i 22 anni proponendo un bello sconto sull’abbonamento Amazon Prime. Tra università, primi lavori, affitti da pagare e nuove sfide da affrontare, ogni piccolo risparmio può fare la differenza, e proprio per questo da oggi Amazon offre a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime: questo significa che il costo scende da 49,90 euro all’anno (o 4,99 euro al mese) a 24,95 euro all’anno (o 2,49 euro al mese).

“Ogni giorno lavoriamo per offrire sempre più valore a tutti i nostri clienti e Prime è una parte importante di questo impegno: un abbonamento che miglioriamo costantemente per essere al fianco delle persone e semplificare la loro vita grazie a risparmio, spedizioni veloci, convenienza e intrattenimento”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon in Italia. “Oggi vogliamo rendere Prime ancora più accessibile e supportare in particolar modo i giovani che affrontano le prime sfide dell’età adulta: l’università, il lavoro, il trasferimento in una nuova città. Sappiamo quanto sia importante in questa fase gestire con attenzione le proprie risorse. Per questo abbiamo deciso di offrire l’abbonamento Prime a metà prezzo per tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni: un modo concreto per essere al loro fianco con tutti i vantaggi del nostro servizio“.

Come saprete, l’abbonamento Amazon Prime consente di avere accesso a diversi vantaggi, riguardanti gli acquisti e non solo. Ci sono le consegne rapide e illimitate senza ulteriori costi, anche in un giorno per gli indirizzi compatibili, ma anche la possibilità di far spedire gli ordini presso un Amazon Locker o un Amazon Counter, di scegliere l’opzione Il Mio Giorno Amazon (per scegliere il giorno della settimana per le consegne) e di accedere alle offerte riservate di eventi come l’Amazon Prime Day (in arrivo a luglio).

Troviamo anche i film, le serie TV e lo sport in streaming di Amazon Prime Video, Prime Gaming (con giochi, contenuti esclusivi, un abbonamento mensile a un canale Twitch e molto altro), Amazon Music Prime (con l’ascolto senza pubblicità di più di 100 milioni di brani in modalità shuffle e migliaia di stazioni, playlist e podcast), lo spazio illimitato di archiviazione di Amazon Photos per le foto (+ 5 GB per i video) e Prime Reading (con migliaia di ebook e riviste senza costi aggiuntivi).

Infine, l’abbonamento Prime offre Deliveroo Plus, con consegne senza costi aggiuntivi per ordini di almeno 15 euro da ristoranti e di 25 euro da negozi e supermercati. I giovani tra i 18 e i 22 anni possono anche sfruttare il 10% di sconto su una selezione di prodotti moda.

I vantaggi per i ragazzi non sono finiti qui: chi ha tra i 18 e i 22 anni può iniziare subito un periodo di prova di tre mesi di Amazon Prime, senza costi, al termine del quale potrà decidere se proseguire al suddetto prezzo di 24,95 euro all’anno (o 2,49 euro al mese). L’abbonamento a metà prezzo era già disponibile da qualche anno per gli studenti universitari, mentre ora viene proposto anche a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni, indipendentemente dalla frequentazione dell’università.

