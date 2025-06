Amazon annuncia l’estensione del servizio di consegna della spesa in giornata con Amazon Fresh e l’arrivo di due speciali eventi di offerte che consentiranno di risparmiare fino al 25% su una selezione di prodotti per la stagione estiva. Vediamo tutto nel dettaglio.

Amazon Fresh si allarga a 31 nuovi codici postali

Nell’attesa di saperne di più sull’Amazon Prime Day 2025, che sarà a luglio 2025 (la data precisa ancora non è stata annunciata), il colosso dell’e-commerce annuncia novità interessanti per il servizio Amazon Fresh con consegna della spesa in giornata. In particolare, il servizio si estende a 31 nuovi codici postali delle province di Monza e Brianza e di Milano (compresi Carugate, Cesano Maderno, Desio, Gessate, Lissone, Seregno e Vedano al Lambro), con l’obiettivo di raggiungere centinaia di migliaia di nuovi clienti.

“Esattamente 10 anni fa, nel 2015, abbiamo introdotto in Italia il nostro servizio di consegna della spesa in giornata, partendo da Milano,” ha dichiarato Manuela Chiara Rosso, Category Leader Amazon Fresh. “Oggi siamo felici di avviare una nuova fase di sviluppo del servizio, che ci consentirà di ampliare ulteriormente il bacino di utenza in Lombardia e far conoscere l’ampia selezione, la qualità e la rapidità di consegna di Amazon Fresh a un numero sempre maggiore di clienti in tutta Italia“.

I clienti residenti nelle aree raggiunte dal servizio, che comprendono anche le città di Milano, Roma, Torino, Bologna e aree limitrofe, possono fare la spesa sul sito Amazon Fresh scegliendo tra migliaia di prodotti sparsi per tutte le categorie, come carne, frutta e verdura, latticini, prodotti per la cura della casa e della persona e non solo. La spesa arriva in giornata, con finestre di consegna di 2 ore, ma gli abbonati Amazon Prime possono approfittare di finestre di un’ora. In più, è possibile programmare ordini settimanali ricorrenti o pianificare le consegne fino a sei giorni prima.

Due eventi di offerte su Amazon Fresh per accogliere l’estate

Per festeggiare l’arrivo dell’estate, Amazon Fresh annuncia due speciali eventi di offerte che consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti essenziali per la stagione estiva:

fino a fine agosto, sono previsti sconti fino al 25% su creme solari e idratanti e su prodotti alimentari come bevande, frutta fresca e gelati dei marchi più popolari (tra cui Kinder, Algida e Valsoia);

e su come bevande, frutta fresca e gelati dei marchi più popolari (tra cui Kinder, Algida e Valsoia); per tutto il mese di giugno, i clienti potranno approfittare di offerte fino al 25% su una selezione di prodotti per rinnovare e riorganizzare gli ambienti domestici, tra cui candele e prodotti per la pulizia e il bucato.

Tutti coloro che non hanno mai effettuato la spesa su Amazon Fresh potranno approfittare di una promozione che prevede un totale di 30 euro di sconto sui primi tre ordini (10 euro per ciascun ordine), con una spesa minima di 50 euro.