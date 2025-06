In un’epoca in cui anche le piattaforme di streaming più popolari, da Netflix a Prime Video, hanno abbracciato modelli di abbonamento supportati dalla pubblicità, l’esperienza di visione senza interruzioni è diventata un piccolo lusso, spesso riservata agli abbonamenti più costosi; tuttavia, esiste un metodo perfettamente legale, semplice e immediato per aggirare gli spot pubblicitari, almeno su smartphone e tablet.

Ecco come vedere Netflix e Prime Video senza pubblicità su smartphone e tablet

Un paio di giorni fa abbiamo visto come Amazon abbia di fatto raddoppiato il carico pubblicitario sui contenuti in streaming di Prime Video, dai precedenti 2-3 minuti di annunci all’ora si è infatti passati a 6 minuti per ogni ora di visione; una scelta che, seppur comprensibile sotto il profilo economico, rischia di compromettere l’esperienza d’uso, specie per chi sceglie di guardare film o serie TV in mobilità.

Anche Netflix, con il suo piano base con pubblicità, non è da meno; la frequenza e la collocazione delle interruzioni pubblicitarie possono risultare fastidiose, soprattutto nei momenti più intensi o narrativamente delicati.

La soluzione a tutto ciò esiste e, cosa ancor più interessante, è integrata ufficialmente nelle app di entrambi i servizi: basta scaricare in locale il film o l’episodio della serie che si desidera guardare, questo però vale esclusivamente sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, e funziona anche se non si attiva la modalità aereo.

Infatti né Prime Video né Netflix mostrano pubblicità durante la riproduzione di contenuti scaricati, indipendentemente dallo stato della connessione; Netflix peraltro ha una gestione intelligente della banda e, anche se si avvia il contenuto dalla libreria generale, attinge comunque alla versione offline del file scaricato, evitando così qualsiasi spot.

Ovviamente non è tutto perfetto, ci sono alcuni limiti strutturali che gli utenti devono tenere presenti, su Netflix per esempio il piano con pubblicità non consente di usare la funzione Smart Download, che scarica automaticamente le puntate successive della serie in visione; questo significa che ogni episodio o film deve essere scaricato manualmente prima di avviare la riproduzione.

Anche Prime Video dal canto suo, richiede l’intervento dell’utente per scaricare il contenuto in locale, e la funzione non è disponibile su smart TV o su piattaforma desktop; resta però il fatto che, soprattutto con connessioni rapide come il 5G, il tempo impiegato per scaricare un episodio equivale a quello necessario per vedere un paio di interruzioni pubblicitarie. Un compromesso più che accettabile.

In attesa che le piattaforme trovino un equilibrio migliore tra pubblicità e qualità dell’esperienza utente, questa semplice strategia può migliorare sensibilmente la fruizione dei contenuti in mobilità; chi utilizza frequentemente Netflix o Prime Video su smartphone o tablet dovrebbe quindi prendere l’abitudine di scaricare in anticipo i film o le serie TV che intende guardare, così da godersi la visione senza interruzioni e senza costi aggiuntivi.

Un piccolo trucco certo, ma in grado di fare una grande differenza soprattutto in quei momenti in cui l’unica cosa che vogliamo è guardare un episodio in pace, senza essere interrotti da promozioni, trailer e spot pubblicitari.