Cosa vedere tra le novità Disney+ di giugno 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese tra primavera ed estate accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a giugno 2025

Film in uscita su Disney Plus

Mission: Impossibile – la saga (quasi) completa

Apriamo le novità da non perdere su Disney+ a giugno con sei film della popolare saga di Mission: Impossible, con protagonista Tom Cruise: questo mese arrivano sulla piattaforma Mission: Impossible, Mission: Impossible 2, Mission: Impossible 3, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, Mission: Impossible – Rogue Nation e Mission: Impossible – Fallout. La saga si apre con il film d’esordio del 1996, nel quale Jim Phelps (Jon Voight) e la sua squadra, tutti membri di una task force della CIA denominata Impossible Mission Force (IMF), hanno il delicato compito di fermare il furto e la successiva vendita della lista con i nomi degli agenti americani sotto copertura. La missione fallisce: il documento viene rubato, Phelps, sua moglie Claire e il resto della squadra viene eliminato. L’unico a salvarsi è Ethan Hunt (Tom Cruise). Dopo aver incontrato il direttore dell’IMF, Hunt rivela di essersi accorto della presenza di un secondo team di agenti speciali: questo era stato mandato per controllarli e il lavoro era solo un’esca per smascherare una talpa, che si ritiene stia lavorando con un trafficante d’armi. Dato che Hunt è l’unico membro rimasto in vita, tutti i sospetti adesso ricadono su di lui. La saga completa è composta da otto film: l’ultimo, Mission: Impossible – The Final Reckoning, è attualmente nei cinema.

Disponibile in streaming dal 1° giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mission: Impossible.

A Real Pain (original)

Cambiamo genere perché da vedere questo mese c’è A Real Pain, film originale firmato Searchlight Pictures scritto e diretto da Jesse Eisenberg. David (Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin) sono due cugini non in sintonia tra loro, che di solito evitano di frequentarsi. Si ritrovano costretti a riunirsi per affrontare insieme un viaggio attraverso la Polonia in onore della loro amata nonna defunta. L’avventura prende una svolta quando le vecchie tensioni della strana coppia riemergono sullo sfondo della loro storia familiare. Nel cast di anche Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy e Daniel Oreskes.

Disponibile in streaming dal 5 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Real Pain.

Predator: Killer of Killers (original)

Gli amanti della saga non possono perdersi a giugno Predator: Killer of Killers, nuovo film animato ambientato nel popolare universo di Predator. La storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: il killer dei killer per eccellenza. La pellicola è diretta da Dan Trachtenberg con Josh Wassung, dello studio di animazione The Third Floor, in veste di co-regista. Nella versione originale, il cast vocale comprende Lindsay LaVanchy, Louis Ozawa, Rick Gonzalez e Michael Biehn.

Disponibile in streaming dal 6 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Predator: Killer of Killers.

Follemente (original)

Tra le novità Disney+ da guardare a giugno 2025 c’è Follemente, film diretto da Paolo Genovese con un grande cast, che comprende Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Marco Giallini, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Racconta la storia di un primo appuntamento, quello tra Lara e Piero: lei è appena uscita da una relazione turbolenta, lui è un padre divorziato. I due, dopo essersi conosciuti in un bar, si ritrovano a casa di lei per una cena, un po’ imbarazzati, pieni di aspettative e al tempo stesso timorosi di deludere e restare delusi. Ognuno di loro è guidato dalle proprie personalità: Piero si barcamena tra la razionalità del Professore, il romanticismo e la sensibilità di Romeo, il disincantato cinismo di Valium e la passione travolgente di Eros; Lara, invece, è scossa dalle decisioni prese dalla forte e determinata Alfa, dalla dolce e sentimentale Giulietta, dalla imprevedibile Scheggia e dall’intrigante Trilli. Attraverso i pensieri dei protagonisti, il film mostra come le diverse personalità che abitano la mente interagiscono tra di loro. Ogni aspetto della loro psiche, dalla razionalità alla follia, dall’istinto al romanticismo, prende vita discutendo, litigando, gioendo e commuovendosi nel tentativo di giungere a una decisione finale. Un affascinante gioco psicologico che svela i misteriosi meccanismi che ci fanno agire, riflettere e scegliere. Una commedia romantica che non solo esplora il cuore dei protagonisti, ma anche il caos e la bellezza della mente, sempre in bilico tra desideri contrastanti e decisioni cruciali.

Disponibile in streaming dal 6 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Follemente.

I Segreti dell’Oceano con David Attenborough (documentario National Geographic)

Questo mese arriva in streaming anche I Segreti dell’Oceano con David Attenborough, documentario National Geographic nel quale David Attenborough ci accompagna in un viaggio tra gli habitat sottomarini più straordinari della Terra, rivelando che ci troviamo nella più grande era di scoperte oceaniche e sottolineandone l’importanza. Se da un lato Attenborough mette a nudo i maggiori problemi che affliggono il nostro oceano, dall’altro la sua è una storia di speranza: l’opportunità che la vita marina si riprenda in un modo inedito; abbiamo la possibilità concreta di assistere a un recupero della vita marina su una scala senza precedenti.

Disponibile in streaming dall’8 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Segreti dell’Oceano con David Attenborough.

Serie TV da vedere su Disney+

I Griffin – stagione 22

Apriamo le principali novità Disney+ di giugno 2025 lato serie TV con la ventiduesima stagione completa de I Griffin, popolarissima e dissacrante serie animata ideata da Seth MacFarlane. Dopo la chiusura nel 2003 lo show venne recuperato nel 2005, e da allora non si è più fermato. Arrivano le nuove avventure che vedono protagonisti Peter, la moglie Lois, i figli Chris, Meg e Stewie e il cane Brian, alle prese con situazioni esilaranti e umorismo demenziale. Il primo episodio mostra qualcosa di assolutamente inaspettato: la figlia di Peter e Lois, Meg, dà alla luce un bambino. La ragazza si è offerta volontaria come madre surrogata per aiutare Bruce e il suo compagno Jeffrey ad avere un figlio, ma cercherà di trattenere a sé il bambino più a lungo di quanto dovrebbe, raccontando una bugia per non doversi staccare dal neonato. Tutti gli episodi della nuova stagione vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 4 giugno 2025.

Call her Alex (docuserie)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche Call her Alex, docuserie che racconta la storia di Alex Cooper, la più influente podcaster donna di una generazione. Seguendo Alex Cooper mentre si prepara per il suo primo tour, questo documentario in due parti traccia l’evoluzione di Cooper, dall’essere una ragazzina bizzarra cresciuta in Pennsylvania fino a diventare la voce dietro Call Her Daddy, un podcast che ha ridefinito la conversazione per le donne ovunque. Diretto da Ry Russo-Young (“Nuclear Family”), la serie offre uno sguardo intimo e dietro le quinte agli eventi decisivi che hanno dato forma al viaggio di Cooper, a partire dall’essere una venticinquenne con un podcast che parlava di sesso e appuntamenti, fino a diventare la CEO di un impero mediatico in soli cinque anni. Più che soltanto una storia di successo, è un ritratto di una donna che sta creando uno spazio in cui le donne si sentono viste, ascoltate e rafforzate.

Disponibile in streaming dal 10 giugno 2025.

Ironheart (original)

Da vedere questo mese Ironheart, serie Marvel Television ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever che ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, una giovane e geniale inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. La nuova serie contrappone la tecnologia alla magia quando Riri Williams, giovane e geniale inventrice determinata a lasciare un segno nel mondo, torna a Chicago, la sua città natale. La sua idea unica di costruire armature di ferro è geniale, ma nel perseguire le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso ma affascinante Parker Robbins alias “The Hood” (Anthony Ramos). Nel cast anche Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. I primi tre episodi debuttano insieme, mentre i successivi avranno cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 25 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ironheart.

The Bear – stagione 4 (original)

Tra le novità più attese di Disney+ per questo mese di giugno c’è sicuramente la quarta stagione di The Bear, popolare e pluripremiata serie FX che parla di cibo, di famiglia e della follia della routine. La quarta stagione segue Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach)mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto. Tra gli interpreti anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt e Molly Gordon. Nominata programma televisivo AFI dell’anno per ognuna delle prime tre stagioni, la serie ha vinto 11 Emmy Award per la sua seconda stagione (il numero più alto di vittorie in un solo anno per una serie comedy).

Disponibile in streaming dal 26 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di The Bear.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti e diversi finali di stagione (con gli ultimi episodi della ventunesima stagione di Grey’s Anatomy e dell’ottava stagione di 9-1-1) e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

I, Addict (miniserie) – 4 giugno 2025

Atsuko Okatsuka: Father (speciale stand-up) – 13 giugno 2025

Underdogs (docuserie National Geographic) – 16 giugno 2025

Sally: la prima astronauta – 17 giugno 2025

Grey’s Anatomy (finale stagione 21) – 19 giugno 2025

9-1-1 (finale stagione 8) – 26 giugno 2025

Disney+ sottolinea inoltre la presenza di diversi contenuti per il mese del Pride: la selezione comprende Le Fate Ignoranti, Pose, Modern Family, Only Murders in the Building, Doctor Who e Pride.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a giugno 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?