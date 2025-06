Quali sono le novità da vedere a giugno 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese a cavallo tra primavera ed estate. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a giugno 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti

Apriamo le novità NOW e Sky di giugno 2025 con Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti, film diretto da James Watkins che racconta la storia di una famiglia in vacanza in Italia. Ben, Louise Dalton (Scoot McNairy e Mackenzie Davis) e la figlia Agnes (Alix West Lefler) sono in giro per le stradine di un borgo e fanno la conoscenza di una famiglia che li invita a trascorrere un fine settimana in un’idilliaca casa di campagna con piscina. Il medico Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi) hanno l’aria di essere una coppia perfetta, ma il figlio Ant (Dan Hough) sembra avere un problema e non comunica. Le due famiglie si divertono molto insieme, e la vacanza è davvero indimenticabile: questo finché Paddy inizia a manifestare comportamenti inquietanti. Da quel momento, la vacanza da sogno si trasforma in un incubo psicologico dal quale non sarà facile scappare.

Disponibile dal 2 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti.

We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo

Da vedere questo mese We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo, film diretto da John Crowley che racconta una storia d’amore divertente, coinvolgente e ricca di emozioni. Tobias (Andrew Garfield) è appena uscito da una storia difficile, e Almut (Florence Pugh) è un’aspirante chef che sta costruendo la sua carriera. Il loro incontro fortuito, un incidente, cambierà per sempre le loro vite: i due si innamorano perdutamente, costruiscono la casa dei loro sogni e diventano una famiglia, ma dagli scatti di queste fasi del loro amore emerge una verità che metterà a dura prova la loro relazione. Tobias e Almut decidono di intraprendere un percorso e mentre i giorni scorrono troppo velocemente, iniziano ad apprezzare ogni momento della loro romantica storia.

Disponibile dall’8 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo.

Io sono la fine del mondo

Da guardare a giugno su NOW e Sky On Demand Io sono la fine del mondo, commedia diretta da Gennaro Nunziante con protagonista il comico Angelo Duro. Racconta la storia di un uomo che lavora come autista, e che trasporta adolescenti ubriachi a casa per conto dei gestori di locali di Roma. La sua routine viene interrotta dalla chiamata della sorella da Palermo, che gli chiede di prendersi cura dei genitori anziani e fragili, da lui percepiti come oppressivi in passato. Inizialmente rifiuta indignato, ma poi accetta, vedendo l’opportunità di “vendicarsi” per le imposizioni subite da giovane. Da quel momento, inizia il suo “divertimento”. Nel cast anche Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone ed Evelyn Maria Rita Famà.

Disponibile dal 10 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Io sono la fine del mondo.

Golda

Oltre che su Prime Video, arriva questo mese anche su NOW e Sky Golda, film diretto da Guy Nattiv incentrato sulla figura di Golda Meir (interpretata da Helen Mirren), prima premier donna d’Israele. Nota come la “lady di ferro” israeliana, la donna ha dovuto affrontare nel corso del suo mandato durato tra il 1969 e il 1974 diverse situazioni difficili. Prima tra tutte la guerra del Kippur anche nota come guerra israelo-araba del 1973, che durò dal 6 al 25 ottobre di quell’anno. Gli eserciti di Egitto, Siria e Giordania condussero un attacco a sorpresa attraversando il Canale di Suez e penetrando nel Golan. Gli israeliani si trovarono in grande difficoltà e in minoranza numerica dal punto di vista militare. La premier israeliana si è trovata a dover prendere da sola decisioni molto importanti e delicate, e la frustrazione di sentirsi isolata in un governo di soli uomini fu per lei una sfida molto dura. Il suo obiettivo principale, oltre a quello di far cessare il conflitto, era quello di salvare il maggior numero di vite umane.

Disponibile dall’11 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Golda.

Caddo Lake

Cambiamo completamente genere con Caddo Lake, thriller HBO Max Original scritto e diretto da Celine Held e Logan George, con M. Night Shyamalan come produttore esecutivo. Una bambina di otto anni sparisce improvvisamente nel nulla, e la sua famiglia supera vecchie frizioni per unirsi nella sua ricerca. Nel corso della stessa, emerge che la sparizione della bambina possa essere in qualche modo legata ad altre morti e a sparizioni avvenute nel passato, mentre i suoi familiari scoprono di avere in comune qualcosa di strano e misterioso. Nel cast Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk, Sam Hennings, Eric Lange e Lauren Ambrose.

Disponibile dal 13 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Caddo Lake.

Beetlejuice Beetlejuice

Da non perdere su Sky e NOW a giugno Beetlejuice Beetlejuice, film diretto da Tim Burton e sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello del 1988. Il nuovo capitolo vede protagonisti Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, che riprendono i loro ruoli interpretati nel film originale e si affiancano ai nuovi membri del cast, tra cui Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux e Arthur Conti. Dopo un’improvvisa tragedia che l’ha scossa, la famiglia Deetz torna nella casa a Winter River, e questa volta con loro c’è anche la figlia adolescente di Lydia, Astrid. La vecchia dimora dei Deetz è ancora infestata dallo spirito di Beetlejuice, relegato, però, nel mondo dei non morti. Quando la ribelle Astrid si reca in soffitta, scopre il modellino della città e apre accidentalmente il portale dell’Aldilà. Essendo sorti diversi problemi nei due regni, quello degli spiriti e quello dei viventi, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice, permettendo all’irriverente e dispettoso spirito di tornare e portare nuovamente caos.

Disponibile dal 16 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Beetlejuice Beetlejuice.

Il seme del fico sacro

Cambiamo ancora genere con Il seme del fico sacro, film diretto da Mohammad Rasoulof candidato agli Oscar 2025 come miglior film internazionale e vincitore del premio speciale della giuria al festival di Cannes 2024. La pellicola è ambientata a Teheran, dove i festeggiamenti per la promozione di Iman a giudice istruttore del Tribunale della Guardia Rivoluzionaria coincidono con il movimento di protesta popolare a seguito della morte di una giovane donna. Iman è alle prese con il peso psicologico del suo nuovo ruolo. Mentre le sue figlie, Rezvan e Sana, sono scioccate e, allo stesso tempo, elettrizzate dagli eventi, la moglie Najmeh cerca di fare del suo meglio per tenere insieme la famiglia. Quando l’uomo scopre che la sua pistola d’ordinanza è sparita, sospetta delle tre donne. Spaventato dal rischio di rovinare la sua reputazione e di perdere il lavoro, diventa sempre più paranoico e inizia, in casa propria, un’indagine in cui vengono oltrepassati tutti confini, uno dopo l’altro.

Disponibile dal 22 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il seme del fico sacro.

Nella tana dei lupi 2 – Pantera

Gli amanti dei film d’azione non possono perdersi Nella tana dei lupi 2 – Pantera, sequel del film 2018 che vede di nuovo protagonisti Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. nei panni del poliziotto “Big” Nick O’Brien e del rapinatore Donnie Wilson. Abbandonato dalla moglie e messo in aspettativa dal dipartimento di Los Angeles, Big Nick sta ancora indagando su Donnie dopo la rapina alla Federal Reserve Bank. Nel frattempo Donnie, giunto in Belgio, si è unito alla Panther Crew, guidata da Jovanna (Evin Ahmad), per pianificare il più grande furto di diamanti mai concepito al World Diamond Center di Nizza, in Francia. Seguendo le tracce, O’Brien giunge fino in Europa, ma invece di arrestare Donnie per il colpo alla Federal Reserve, gli offre un aiuto inaspettato.

Disponibile dal 23 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nella tana dei lupi 2 – Pantera.

Itaca – Il ritorno

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di giugno 2025 lato film con Itaca – Il ritorno, film diretto da Uberto Pasolini con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Vede Ulisse fare ritorno nella propria patria, Itaca. Partito per combattere la guerra di Troia vent’anni prima, il re, dopo aver affrontato varie peripezie, è tornato finalmente a casa. Il questi lunghi decenni il suo regno, però, è cambiato molto e ancora di più la sua dimora, dove la sua amata Penelope si ritrova intrappolata a causa dell’invasione dell’abitazione dei suoi pretendenti, decisi a farle pressione sulla scelta del nuovo marito, nonché nuovo re. Il figlio Telemaco, lasciato bambino e divenuto ormai un uomo, convinto che suo padre sia morto è costretto ad affrontare il lutto con la presenza ingombrante dei corteggiatori di Penelope, che lo vedono come un ostacolo tra loro e il trono. Il tempo ha cambiato anche Ulisse: la guerra ha avuto un forte impatto su di lui e ora non è più il glorioso guerriero che il suo popolo ricorda. Per salvare la sua famiglia e il suo regno, il re deve affrontare il proprio passato e trovare la forza per combattere e riprendersi quello che in questi ultimi vent’anni gli è stato negato.

Disponibile dal 30 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Itaca – Il ritorno.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

The Walking Dead: Daryl Dixon – stagioni 1 e 2

Una delle novità NOW e Sky più attese di questo mese di giugno è sicuramente The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off dell’universo di The Walking Dead e secondo sequel della serie televisiva originale (basata sul fumetto di Robert Kirkman e Tony Moore). Daryl Dixon (Norman Reedus), uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell’epidemia, è l’ultimo membro superstite della sua famiglia. Nello spin-off a lui dedicato lo troviamo inserito in un nuovo contesto, la Francia. Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un Paese distrutto, finisce in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa. Ma i legami che stringe durante il suo percorso finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano. Vengono proposte sia la prima sia la seconda stagione, con un doppio appuntamento settimanale.

Disponibile dal 2 e dal 23 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Walking Dead: Daryl Dixon.

Le indagini del comandante Saint-Barth

Proseguiamo con Le indagini del comandante Saint-Barth, serie che vede protagonista un camaleontico ispettore con la strana abitudine di immedesimarsi nelle sue vittime. La nuova serie unisce crime e comedy ed è ambientata tra le spiagge assolate dei Caraibi: al centro della scena c’è Gabriel Saint-Barthélémy, un comandante brillante e un po’ fuori dagli schemi che affronta crimini e misteri con un mix di ironia, intuito e imprevedibilità. Sei episodi che mescolano giallo classico, atmosfera esotica e personaggi irresistibili.

Disponibile dal 17 giugno 2025.

The Gilded Age – stagione 3

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di giugno 2025 da vedere con la terza stagione di The Gilded Age, serie TV HBO ambientata durante l’età dell’oro degli Stati Uniti, intorno al 1880. Le vicende ruotano intorno a Marian Brook, figlia orfana di un generale nordista che va a vivere con le zie a New York. Accompagnata da Peggy Scott, una misteriosa domestica afro-americana, la ragazza resta coinvolta nelle allettanti vite della ricca famiglia che vive accanto alla sua, composta dal magnate delle ferrovie George Russell, dalla moglie Bertha e dal figlio Larry. Nei nuovi episodi, ritroviamo i Russell e la vecchia aristocrazia newyorkese nel pieno di nuove rivalità, ambizioni e trasformazioni sociali. Mentre Bertha mira a consolidare il potere della sua famiglia e George si gioca tutto in un’impresa industriale ad alto rischio, Ada e Agnes si confrontano su equilibri familiari sempre più fragili. E se da una parte Peggy incontra l’amore… dall’altra le barriere sociali non sono ancora del tutto crollate. Un affresco elegante e tagliente dell’America in ascesa.

Disponibile dal 23 giugno 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Gilded Age.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per giugno

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a giugno sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Robert De Niro & Al Pacino (dal 31 maggio al 6 giugno 2025), Guardie e ladri (dal 7 al 13 giugno 2025), Sci-Fi (dal 14 al 22 giugno 2025), Will Smith (dal 23 al 27 giugno 2025) e Jurassic World (dal 28 giugno al 4 luglio 2025). Troviamo anche nuovi episodi dello show Money Road (ogni giovedì), della terza stagione di And Just Like That (ogni venerdì) e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a giugno 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

Il giorno dell’incontro – 5 giugno 2025

Foodish – 8 giugno 2025

S.W.A.T. (stagione 7) – 10 giugno 2025

In & Out – Niente di serio – 16 giugno 2025

Becoming Madonna (documentario) – 18 giugno 2025

Per il mio bene – 19 giugno 2025

Sweethearts – 25 giugno 2025

Me contro Te Il film – Vacanze in Transilvania – 28 giugno 2025

Il Cono d’Ombra: la storia di Denis Bergamini (docuserie original) – fine giugno

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

