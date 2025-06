In attesa di scoprire cosa ci riserverà la WWDC25, l’annuale conferenza per sviluppatori di Apple che quest’anno si svolgerà tra il 9 e il 13 giugno e con cui il colosso di Cupertino potrebbe stravolgere il sistema di numerazione dei propri sistemi operativi, torniamo a occuparci degli iPhone 17.

Pare che i prossimi flagship della Mela morsicata, che secondo alcune voci potrebbero anch’essi subire una modifica nella denominazione, siano candidati a supportare una ricarica wireless decisamente più rapida rispetto ai predecessori, potenzialmente fino a 45 W.

Apple: due caricabatterie MagSafe a 45 W in arrivo

Con l’annuncio della versione 2 dello Standard Qi, quello che regolamenta la ricarica wireless sui dispositivi elettronici, il WPC (Wireless Power Consortium) ha fondamentalmente inglobato all’interno dello standard le potenzialità del MagSafe di Apple.

I caricabatterie attualmente disponibili e compatibili con MagSafe soddisfano i requisiti sia della versione 1 che della versione 2 dello standard; il colosso di Cupertino non ha però mai introdotto accessori compatibili con la versione 2.1 dello standard.

Secondo quanto riportato dal portale 91mobiles.com, Apple potrebbe semplicemente aver saltato una generazione dello standard per proiettarsi direttamente alla successiva versione 2.2: in tal senso, i primi indizi emergono dal portale della NCC (National Communications Commision), l’istituto taiwanese di certificazione.

Nello specifico, Apple ha richiesto (e ottenuto) la certificazione per due nuovi caricabatterie MagSafe con codici modello A3503 e A3502. Entrambi supportano lo standard Qi 2.2 e differiscono tra loro esclusivamente per la lunghezza del cavo intrecciato (2 metri per il primo, 1 metro per il secondo) che presenta uno spinotto USB-C da un lato e la basetta MagSafe (con diametro di circa 100 mm) dall’altro lato.

In base a quanto riportato sulla documentazione (visibile nella seguente galleria assieme ad alcune immagini dei due caricabatterie), essi sono in grado di ricaricare fino a 45 W (15 V x 3 A) e sono compatibili con qualsiasi adattatore da parete che supporta lo standard PD (Power Delivery).

Quali sono i vantaggi dello standard Qi 2.2?

Al netto delle peculiarità del MagSafe, sempre con una marcia in più per quanto concerne i dispositivi della Mela morsicata, lo standard Qi 2.2 porta con sé alcuni miglioramenti rispetto al passato:

Velocità di ricarica fino a 50 W (contro i 15 W del Qi 2)

(contro i 15 W del Qi 2) Migliore sistema di allineamento tramite magneti

Migliore efficienza (in potenza e termica)

(in potenza e termica) Retrocompatibilità (con gli standard Qi e Qi 2)

(con gli standard Qi e Qi 2) Compatibilità estesa (con dispositivi di altri brand)

Che questi caricabatterie MagSafe siano pronti per gli iPhone 17?

Questi due caricabatterie MagSafe fino a 45 W sono stati testati con iPhone 16 e con iPhone 11, suggerendo la loro piena retrocompatibilità con gli iPhone precedenti (inclusi quelli che effettivamente non godono del MagSafe, introdotto a partire dagli iPhone 12).

Una potenza del genere, tuttavia, potrebbe aprire le porte a una positiva suggestione legata agli iPhone 17 che, rispetto agli attuali modelli Pro che supportano la ricarica con MagSafe fino a 25 W, potrebbero spingersi decisamente oltre.

Inoltre, è difficile ipotizzare che gli iPhone 17 supportino una ricarica wireless a 45 W ma una ricarica cablata più lenta: di conseguenza, Apple potrebbe avere in serbo i primi iPhone con ricarica “veramente” rapida (su tutta la linea) della storia.