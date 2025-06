La settimana prossima prenderà il via l’attesissima edizione 2025 della Worldwide Developers Conference (WWDC), l’appuntamento annuale di Apple dedicato alle novità software sviluppate dal colosso di Cupertino.

Il team di Apple ha iniziato a pubblicizzare l’evento e sul sito ad esso dedicato ha deciso di puntare su un nuovo slogan, “Sleek peek”, studiato per mettere in risalto che si tratterà di un appuntamento ricco di novità.

Cosa possiamo aspettarci da Apple alla WWDC25

Sul sito dedicato alla WWDC25 il colosso di Cupertino ci tiene a precisare che si tratterà di “una settimana di tecnologia e creatività”, aggiungendo che tutti gli appuntamenti in programma potranno essere seguiti online e in modo gratuito.

Ricordiamo che il keynote prenderà il via lunedì 9 giugno alle ore 10 locali (le 19 in Italia) e sarà seguito da varie sessioni dedicate agli sviluppatori.

Alla fine dello scorso mese è emerso che Apple intende “rivoluzionare” la numerazione dei suoi nuovi sistemi operativi e, invece della versione 19, ha deciso di puntare sul numero 26, in modo da unificare tutte le varie piattaforme sotto la stessa numerazione.

E così la settimana prossima saranno presentati:

Il colosso di Cupertino si augura che il nuovo sistema possa portare ad una maggiore coerenza per i suoi vari prodotti e, sempre a proposito di coerenza, il team di Apple avrebbe in programma di riprogettare tutte le sue piattaforme software con una nuova interfaccia che condivide somiglianze con visionOS (ciò significa più trasparenza e contenuti in simil-vetro, nuovi elementi e icone).

Il conto alla rovescia è oramai partito e sarà interessante scoprire che sorprese il colosso di Cupertino ha in serbo per noi.

Potete visitare il sito dedicato alla WWDC25 seguendo questo link.