A distanza di alcuni mesi dalla presentazione sul mercato natio, Amazon oggi ha presentato e lanciato in Italia le Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus, due prodotti acquistabili da oggi di cui qui sotto riassumiamo brevemente le principali caratteristiche e funzionalità.

Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus nei dettagli

«Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus offrono un audio di alta qualità a un prezzo accessibile, garantendo ai nostri clienti italiani un’esperienza di intrattenimento ancora più immersiva, grazie a un suono avvolgente che trasforma la fruizione dei loro programmi e film preferiti» ha commentato per l’occasione Emma Gilmartin, direttrice del ramo europeo di Amazon Fire TV.

Sono infatti dei prodotti di fascia medio-bassa, soprattutto Fire TV Soundbar, un dispositivo a due canali (2 altoparlanti da 20 W ciascuno) ma che promette un audio virtuale tridimensionale (ha sottolineato il produttore), con supporto per DTS Virtual:X e Dolby Audio. È più piccola della variante Plus (6,5 cm di altezza e 61 cm di lunghezza invece di 6,4 e 94 cm, rispettivamente) e, come quest’ultima, può essere usata sia come soundbar da collegare alle TV tramite porta HDMI che come un altoparlante bluetooth classico, per riprodurre musica e altri contenuti audio quando collegata a smartphone, tablet e altri prodotti.

Ed essendo Fire TV Ready, gli utenti possono usare lo stesso telecomando sia per controllare gli altri dispositivi Fire TV che per accendere o gestire il volume delle Fire TV Soundbar, azioni che si possono eseguire anche tramite i cinque pulsanti fisici del dispositivo (On/Off, Selezione ingresso, Bluetooth e i due tasti volume), sia su questa che sulla Fire TV Soundbar Plus.

Fire TV Soundbar Plus è inveun prodotto più recente e di livello superiore, tecnologicamente parlando. È una soundbar a 3.1 canali (tre altoparlanti full-range, tre tweeter e due subwoofer), quindi molto più completa e con il supporto per Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume. Integra inoltre Dialogue Enhance, una soluzione per personalizzare e migliorare l’audio dei dialoghi, ha una più ampia gamma di frequenze e quattro modalità audio perimpostate: Film (alti e bassi amplificati con dialoghi nitidi), Musica (bassi estesi ed effetti surround), Sport (commenti chiari, suoni ambientali ed effetti surround) e notte (dialoghi nitidi a volume basso e bassi al minimo).

Per configurarla (vale anche per la Fire TV Soundbar) è sufficiente collegare il cavo HDMI della soundbar alla porta eARC/ARC della TV e accenderla, a questo punto l’audio passerà automaticamente dalla TV alla soundbar.

Prezzi e disponibilità di Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus

Fire TV Soundbar è in vendita su Amazon da oggi al prezzo di 109,99 euro (scontata da 139,99 euro in occasione del lancio), mentre Fire TV Soundbar Plus costa 214,99 euro (scontata da 269,99 euro per lo stesso discorso). Le potete acquistare dai collegamenti che seguono.

Link per comprare Fire TV Soundbar su Amazon

Link per comprare Fire TV Soundbar Plus su Amazon