Amazfit, tra i produttori più interessanti in ambito smartwatch, ha lanciato sul mercato all’inizio dell’anno (è arrivato in Italia a metà febbraio) Amazfit Active 2, uno smartwatch molto interessante che ha portato al debutto ZEPP OS 4.5 e può contare su specifiche tecniche molto interessanti, anche e soprattutto per il monitoraggio di fitness e salute, nonostante il prezzo contenuto e super competitivo.

Il produttore cinese potrebbe presto lanciare sul mercato una nuova variante di questo smartwatch, caratterizzata dall’adozione di una cassa quadrata in luogo della cassa circolare presente nella versione originale: questo modello è comparso su due negozi online messicani, permettendoci di scoprire tutti i segreti circa il design e le specifiche tecniche.

Amazfit Active 2 Square: il debutto si avvicina

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Amazfit Active 2 Square, smartwatch che andrà a riproporre la versione originale con cassa circolare ma in una nuova veste, con cassa quadrata.

La pagina prodotto dello smartwatch (in versione “Premium”) è recentemente comparsa sul portale messicano di Walmart: al suo interno sono presenti esclusivamente le immagini del dispositivo, affiancate da un prezzo abbastanza improbabile (19.999 dollari messicani, circa 950 euro al cambio).

Quali saranno le peculiarità dello smartwatch?

La pagina prodotto dello smartwatch ha fatto la sua comparsa anche su un altro store online messicano, permettendoci di scoprire anche le specifiche tecniche che Amazfit Active 2 Square Premium metterà a disposizione degli utenti.

Lo smartwatch, realizzato con cassa in acciaio inossidabile, offrirà un display AMOLED da 1,75 pollici definito e luminoso, protetto da vetro zaffiro. Sul bordo destro sono presenti due pulsanti funzione. Per quanto concerne i cinturini, saranno presenti varianti in eco-pelle (quella mostrata nelle immagini) ma anche in silicone.

Dal punto di vista della sensoristica, dovrebbe integrare lo stesso parco sensori della variante Premium del modello con cassa circolare, ovvero il BioTracker 6.0 PPG, supportare oltre 160 modalità sportive e fornire un preciso monitoraggio della salute (h24, 7 giorni su 7) grazie al sistema PulsePrecision.

Amazfit Active 2 Square Premium integrerà una batteria da 260 mAh che punta a garantire fino a cinque giorni di autonomia con uso intenso. L’unico punto di domanda rimane l’integrazione, o meno, del tag NFC per i pagamenti.

Specifiche tecniche - Amazfit Active 2 Square: Dimensioni: 43.2 x 36,9 x 9 mm

x x Peso: 31,4 grammi

Materiali cinturino: eco-pelle e silicone (cinturino)

e (cinturino) Materiali orologio: acciaio inossidabile (cassa), vetro zaffiro (quadrante)

(cassa), (quadrante) Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED da 1,75″ (390 x 450 pixel)

da (390 x 450 pixel) Connettività: Bluetooth , GPS

, Sensori: accelerometro , giroscopio , geomagnetico , barometro , luce ambientale , temperatura cutanea , BioTracker 6.0 PPG Monitoraggio della salute e del fitness h24 Monitoraggio di oltre 160 modalità sportive

, , , , , , Batteria: 260 mAh , ricarica con pin magnetici

, ricarica con pin magnetici Sistema operativo: ZEPP OS 4.5 Compatibilità con Android e iOS



Non è ancora chiaro quando questo nuovo smartwatch possa arrivare per ampliare il catalogo di Amazfit: considerando l’aggiunta delle pagine prodotto su alcuni store, l’annuncio ufficiale non dovrebbe farsi attendere ancora per molto.

Resta, inoltre, da capire se sarà disponibile nella sola versione Premium o se arriverà anche nella versione base. Vi terremo aggiornati e pubblicheremo sicuramente una news dedicata nel momento in cui il produttore cinese annuncerà ufficialmente lo smartwatch.