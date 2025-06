Zepp Health si è ritagliata una fetta molto importante nel mercato dei dispositivi indossabili e in questo 2025 ha già sfornato diverse novità, tra cui l’attesissimo Amazfit Balance 2 che dovrebbe debuttare a breve anche sui mercati internazionali. Sembra però che la versione internazionale del nuovo flagship Amazfit possa arrivare con una seconda variante, ma all’orizzonte ci sono anche altri dispositivi la cui presentazione sembra davvero imminente.

Amazfit Balance 2 in due varianti

I collegi di gadgetsandwearables hanno scoperto l’esistenza di due diverse varianti di Amazfit Balance 2, contraddistinti dai modelli A2546 e A2547, anche se al momento non sono disponibili nuove immagini. In particolare è stato scovato il modello Amazfit Balance 2 XT, con l’estensione che potrebbe stare a indicare la presenza di un modello rugged. Si ipotizza che la sigla possa indicare Extreme Terrain o Extended Toughness, per indicare la presenza di certificazioni aggiuntive o di un design che in qualche modo possa ricondurre alla linea T-Rex, anche se sembra improbabile una sovrapposizione in questo senso.

Allo stesso tempo però la sigla potrebbe indicare novità inaspettate dal punto di vista del software, magari con funzioni dedicate alla corsa o ad altri sport, oppure maggiori funzioni dedicate al controllo della salute, riprendendo quanto già visto su Amazfit Balance e le sue funzioni dedicate all’analisi della composizione corporea. La nuova sigla, mai vista in precedenza sugli smartwatch Amazfit, potrebbe preludere a una diversa connettività, magari tramite eSIM, così da offrire diverse opportunità ai potenziali acquirenti.

Per saperne di più dovremo attendere poco, visto che Zepp Health dovrebbe annunciare importanti novità per i mercati internazionali nel corso del mese di giugno.

Amazfit Helio Strap

Una delle grandi novità, un ottimo contorno al nuovo Amazfit Balance 2, potrebbe essere Amazfit Helio Strap, una smartband minimalista dotata di Zepp OS 4.5, uno schermo nascosto e numerose funzionalità dedicate al benessere e alla salute. Dopo diverse apparizioni in Rete, finalmente sono emerse le prime immagini, grazie al sito spagnolo Andtoidtr, che ci permettono di avere un’idea del nuovo particolare dispositivo.

La filosofia alla base di questo prodotto è quella della semplicità, leggerezza e costo contenuto, riprendendo un po’ il concetto della prima Mi Band di Xiaomi, priva di display. In realtà Helio Strap può contare su uno schermo che però dovrebbe rimanere completamente coperto dal cinturino, così da passare inosservato, ma con la possibilità da parte dell’utente di esporre lo schermo quando necessario.

La soluzione permetterebbe inoltre di proteggere lo schermo, ridurre i consumi e garantire maggior discrezione, soprattutto per quegli eventi e quelle occasioni dove uno smartwatch che si illumina all’improvviso potrebbe essere inopportuno. La scelta di un cinturino realizzato in materiale elastico suggerisce una soluzione pensata per un uso prolungato, per massimizzare il comfort, senza parti che potrebbero danneggiare il dispositivo o interferire con i suoi sensori.

Le specifiche tecniche sono al momento parziali, e includono la misurazione del battito cardiaco, il tracciamento delle attività sportive, la sola connettività Bluetooth e la presenza di Zepp OS 4.5. Proprio in tema di software arriva una indiscrezione molto interessante, legata al supporto offerto dal produttore.

Il produttore ha infatti confermato che il nuovo dispositivo potrà godere di tre anni di aggiornamenti, che saranno rilasciati con una cadenza trimestrale, con la possibilità di ricevere nuove funzioni, nuove versioni del sistema operativo e correzione degli immancabili bug che emergeranno nel corso del tempo.

Amazfit Active 2 Square

Chiudiamo con un’altra anticipazione di gadgetandwwearables, secondo cui nell’eventi di lancio internazionale sarà annunciata anche una versione rettangolare di Amazfit Active 2 (qui la nostra recensione della versione circolare), la cui versione circolare è stata annunciata in occasione del CES 2025. Una scelta comprensibile anche in virtù del fatto che la versione originale, Amazfit Active, era stata lanciata sul mercato nella sola versione rettangolare, e che probabilmente va incontro alle richieste degli utenti che vogliono una alternativa ad Amazfit Bip 6 (qui la nostra recensione).

A quanto pare anche la versione con schermo rettangolare sarà commercializzata i due varianti, ma stavolta sembra che ci sarà una sostanziale novità rispetto alla versione rotonda. Se la quasi totalità dell’hardware rimarrà, sembra che nessuna delle due varianti sarà dotata di connettività NFC, il che significherebbe rinunciare a Zepp Pay, l’app di pagamento della compagnia che sta riscuotendo un ottimo successo in Europa, grazie soprattutto al supporto a Curve.

Non ci resta che aspettare ancora pochi giorni per scoprire se tutte le indiscrezioni saranno confermate.